Báo Hàn: Tội phạm chi 74.000 USD tính dùng drone vượt ngục, bị lộ vì video bay thử

Một chiếc drone cỡ lớn nâng người đàn ông treo phía dưới lên cao vài mét, trước khi người này rơi xuống nước. Đoạn video quay tại Philippines gần đây trở thành tâm điểm của câu chuyện về kế hoạch vượt ngục được cho là do Park Wang-yeol, người Hàn Quốc đang thụ án vì sát hại ba đồng hương, chuẩn bị từ đầu năm 2026.

Từ kế hoạch tấn công xe chở phạm nhân đến chiếc drone

Theo bản tin của đài JTBC, Park dự định buộc mình vào một chiếc drone có khả năng nâng vật nặng tối đa khoảng 75 kg, rồi bay qua tường nhà tù ở Philippines. Những người tham gia kế hoạch được cho là đã thử thiết bị trước. Khi hình ảnh bay thử xuất hiện trên truyền thông địa phương vào tháng 3, lịch di chuyển của Park bị thay đổi và kế hoạch không được thực hiện. JTBC dẫn thông tin cho rằng Park đã chi khoảng 100 triệu won, tương đương 74.000 USD, để chuẩn bị.

Thông tin được nhiều báo quốc tế dẫn lại trong tuần này, trong đó có SCMP và The Straits Times. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra nguồn gốc đoạn video của truyền thông Philippines đã đặt ra câu hỏi về chi tiết then chốt: người bay thử có thực sự thuộc nhóm của Park hay không?

Một chiếc drone cỡ lớn nâng người đàn ông treo phía dưới lên cao vài mét, trước khi người này rơi xuống nước. Ảnh: JTBC

Một chiếc drone cỡ lớn nâng người đàn ông treo phía dưới lên cao vài mét, trước khi người này rơi xuống nước. Ảnh: JTBC

Theo JTBC, drone không phải phương án đầu tiên mà Park tính đến. Ban đầu, ông ta được cho là định nhờ người của mình tấn công chiếc xe chở phạm nhân trong lúc được di chuyển giữa các cơ sở giam giữ. Bản tin cho biết nhóm này thậm chí đã chuẩn bị vũ khí, trước khi Park đổi sang phương án dùng drone.

Kịch bản tiếp theo là để thiết bị nâng Park khỏi khu vực trại giam và đưa ông ta vượt qua tường rào. Những người giúp sức được cho là đã tiến hành bay thử với một người treo dưới drone. Truyền thông dẫn lại JTBC mô tả người này được nâng lên vài mét rồi rơi xuống một vùng nước.

Một người từng bị giam cùng Park nói với JTBC rằng cơ sở giam giữ không chặn tín hiệu điều khiển drone, nên việc cho thiết bị bay lên không gặp trở ngại về mặt tín hiệu. Đây là lời kể của một cựu bạn tù, không phải kết luận của cơ quan quản lý nhà tù Philippines.

Sau khi đoạn video xuất hiện trên truyền thông địa phương, theo JTBC, lịch di chuyển của Park thay đổi và vụ vượt ngục dự tính không thành. Park chưa từng được drone nâng lên hay bay khỏi trại giam. Con số 100 triệu won cũng là khoản chi được truyền thông Hàn Quốc thuật lại, hiện chưa có tài liệu công khai từ phía Philippines xác nhận.

Video bay thử từng được phát trên truyền hình Philippines

Ngày 18/9, GMA News của Philippines cung cấp thêm thông tin về chính đoạn video đang gây chú ý. Theo đài này, hình ảnh một người treo dưới drone ở Sablayan, tỉnh Occidental Mindoro, đã xuất hiện trong một phóng sự phát ngày 18/3/2026 về khả năng nâng vật nặng của các loại drone hiện đại.

Người quay video nói với GMA rằng mình và bạn bè tình cờ bắt gặp một du khách Hàn Quốc đang thử drone. Du khách này nói thiết bị có thể nâng tải trọng tới 75 kg. Theo thông tin người quay nắm được, người đàn ông là khách của một chủ khu nghỉ dưỡng và khách sạn người Hàn Quốc. Người quay cũng như ê kíp thực hiện bản tin lúc đó không biết danh tính của người bay thử.

GMA cho biết đoạn video cũ này chính là hình ảnh được một bản tin Hàn Quốc gần đây sử dụng để nói về cuộc diễn tập cho kế hoạch vượt ngục. Dù vậy, các thông tin mà GMA thu thập được chưa xác nhận người đàn ông trong video là đồng phạm của Park. Vì thế, không thể chỉ dựa vào đoạn phim để kết luận đây là một cuộc bay thử phục vụ vụ vượt ngục.

Những người giúp sức được cho là đã tiến hành bay thử với một người treo dưới drone. Ảnh: JTBC

Bộ Tư pháp Philippines còn đưa ra phản hồi thận trọng hơn. Theo GMA, cơ quan này nói không có báo cáo về một vụ cố vượt ngục liên quan đến Park tại Philippines và bác các thông tin đang được truyền thông Hàn Quốc nêu. Thứ trưởng Tư pháp Ian Norman Dato cho rằng sẽ là quá sớm để cơ quan chức năng hành động dựa trên thông tin từ các nguồn bên ngoài Philippines hiện chưa thể xác minh.

Cục trưởng Cục Quản lý trại giam Philippines Gregorio Catapang Jr. cũng nhận định việc dùng drone đưa phạm nhân khỏi nhà tù là phương án khó thực hiện. Ông nói các cơ sở giam giữ thuộc quyền quản lý của cơ quan này là vùng cấm bay, có tháp canh trực liên tục và hệ thống camera giám sát. Theo ông, tiếng động cơ của một drone lớn bay ở độ cao thấp cũng khó tránh sự chú ý của nhân viên bảo vệ.

Phản hồi của Philippines không tự nó xác định Park đã hoặc chưa từng bàn đến ý tưởng dùng drone. Nó cho thấy lời kể về kế hoạch, danh tính người bay thử và nguyên nhân kế hoạch bị hủy hiện chưa được hai phía xác nhận thống nhất.

Park bị kết án tại Philippines năm 2022 liên quan vụ sát hại ba người Hàn Quốc vào năm 2016. Các bản tin ghi mức án từ 52 đến 60 năm tù. Park từng hai lần thoát khỏi sự quản thúc vào năm 2017 và 2019, trước khi tiếp tục bị giam giữ.

Ngày 25/3, Park đến sân bay Incheon dưới sự áp giải của cảnh sát. Đây là cuộc chuyển giao tạm thời để phục vụ vụ án tại Hàn Quốc; bản án giết người mà Park phải chấp hành ở Philippines vẫn còn hiệu lực. Ảnh: SCMP

Bên cạnh bản án giết người tại Philippines, Park còn bị điều tra tại Hàn Quốc về các cáo buộc liên quan đến đường dây ma túy. Nhà chức trách Hàn Quốc nghi ông ta vẫn chỉ đạo hoạt động buôn bán ma túy về nước bằng điện thoại khi đang ở trong trại giam. Đây là cáo buộc trong vụ án riêng, không phải nội dung đã được kết luận trong bản án giết người tại Philippines.

Việc đưa Park về Hàn Quốc là kết quả của quá trình đề nghị chuyển giao kéo dài nhiều năm. Theo SCMP, các điều tra viên Hàn Quốc cáo buộc ông ta sử dụng thời gian bị giam tại Philippines để điều hành một đường dây ma túy. Ngày 25/3, Park đến sân bay Incheon dưới sự áp giải của cảnh sát. Đây là cuộc chuyển giao tạm thời để phục vụ vụ án tại Hàn Quốc; bản án giết người mà Park phải chấp hành ở Philippines vẫn còn hiệu lực.

Câu chuyện về chiếc drone thu hút chú ý vì hình ảnh bay thử khác thường và quá khứ từng hai lần trốn thoát của Park. Nhưng ở thời điểm này, điều có thể xác nhận từ các nguồn công khai là đoạn video bay thử tồn tại và Park đã được chuyển sang Hàn Quốc. Việc người trong video có tham gia kế hoạch vượt ngục hay không, cũng như khoản tiền 74.000 USD có thực sự được chi cho kế hoạch ấy hay không, vẫn là các thông tin cần được xác minh thêm.

Nguồn: JTBC, SCMP, GMA News, The Straits Times