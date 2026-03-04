Bảo hiểm số và bài toán xây dựng niềm tin trong kỷ nguyên dữ liệu

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường nền tảng bảo hiểm số toàn cầu được định giá khoảng 148,16 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến tăng lên khoảng 256,71 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 11-12%.

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm diễn ra trong bối cảnh đặc thù. Một mặt, người tiêu dùng ngày càng quen thuộc với giao dịch trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và dịch vụ tài chính số. Mặt khác, một số loại hình bảo hiểm từng gây tranh cãi liên quan đến tính minh bạch hợp đồng và quy trình bồi thường thời gian qua.

Không giống các dịch vụ tài chính ngắn hạn, bảo hiểm là cam kết dài hạn giữa doanh nghiệp và khách hàng. Nhiều người, đặc biệt ở nhóm trung niên và lớn tuổi, vẫn băn khoăn về tính minh bạch của hợp đồng, quy trình chi trả và bảo mật dữ liệu cá nhân. Trong bối cảnh đó, việc số hóa quy trình phân phối bảo hiểm cần đi kèm chuẩn mực quản trị rủi ro rõ ràng, minh bạch chính sách dữ liệu và nâng cao trải nghiệm hậu bán hàng.

Một trong những hướng đi đang được quan tâm là tích hợp bảo hiểm vào các hệ sinh thái số có sẵn, nơi khách hàng đã có tần suất giao dịch cao. Mô hình này cho phép sản phẩm bảo hiểm xuất hiện trong bối cảnh tiêu dùng cụ thể, thay vì tách rời khỏi hành trình sử dụng dịch vụ. Trên thế giới, sự phát triển của các nền tảng số đã mở ra không gian để bảo hiểm được phân phối linh hoạt hơn, dựa trên dữ liệu hành vi và nhu cầu thực tế.

Tại Việt Nam, xu hướng này đang được thử nghiệm thông qua sự kết hợp giữa doanh nghiệp công nghệ và các tập đoàn bảo hiểm quốc tế. Gần đây, trong khuôn khổ Hội nghị Di động Thế giới MWC 2026, Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) và Chubb đã công bố hợp tác dài hạn để nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao trải nghiệm bảo hiểm số cho người Việt.

Theo đó, Viettel Digital và Chubb sẽ hợp tác triển khai các sản phẩm bảo hiểm cá nhân hóa thông qua ứng dụng tài chính số Viettel Money, bao gồm bảo hiểm nhân thọ, tai nạn, sức khỏe và các sản phẩm bảo hiểm cá nhân khác. Năng lực phân tích dữ liệu và “bản địa hoá” công nghệ quốc tế sẽ được phối hợp trong quá trình phân phối nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng, tăng cường khả năng cá nhân hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.

Phát biểu tại buổi ký kết, Phó Tổng Giám đốc Viettel Digital Võ Anh Tâm cho biết: “Việc ký kết MoU với Chubb tại MWC Barcelona 2026 thể hiện định hướng của Viettel Digital trong việc mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín, qua đó từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, dữ liệu và hạ tầng số của Viettel với chuyên môn bảo hiểm toàn cầu của Chubb sẽ mở ra những cơ hội mới trong việc phát triển bảo hiểm số tại Việt Nam”.

Trong bối cảnh niềm tin thị trường là yếu tố nhạy cảm, sự tham gia phối hợp của các tập đoàn uy tín có thể góp phần củng cố tâm lý người tiêu dùng Việt - vốn có xu hướng tin tưởng vào các thương hiệu lớn. Triển vọng của bảo hiểm số tại Việt Nam vì thế không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng, mà ở khả năng xây dựng niềm tin bền vững thông qua sự kết hợp giữa công nghệ, quản trị và thương hiệu.

Chubb là Tập đoàn bảo hiểm toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, hoạt động tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hệ thống phân phối và năng lực thẩm định, quản lý bồi thường theo chuẩn mực quốc tế.

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) là công ty trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) hoạt động hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Fintech và Big Data. Sản phẩm chủ lực của Viettel Digital là Viettel Money - hệ sinh thái tài chính số cung cấp hơn 350 dịch vụ từ thanh toán số đến bảo hiểm số, tiết kiệm, tín dụng, đầu tư trực tuyến…