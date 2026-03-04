Vận hành hệ thống thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam: Dấu mốc mới khẳng định năng lực tự chủ hạ tầng số

05 tuyến cao tốc bao gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây đã chính thức vận hành thương mại

Sự kiện Cục Đường bộ Việt Nam chính thức tiếp nhận, quản lý và tổ chức vận hành tài sản kết cấu hạ tầng tại 05 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là kết quả của một lộ trình chuẩn bị bài bản từ tháng 8/2025.

05 tuyến cao tốc bao gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây đã chính thức vận hành thương mại với mức phí được phê duyệt từ 900 VNĐ/km đến 1.300 VNĐ/km, đây được xem là mức giá tối ưu để vừa đảm bảo khả năng chi trả của chủ phương tiện, vừa tạo nguồn lực tài chính bền vững để duy tu, bảo trì và tái đầu tư cho các dự án hạ tầng tiếp theo.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt vận hành này là sự xuất hiện của các đơn vị hàng đầu trong ngành công nghệ và giải pháp giao thông tại Việt Nam như ETC, EPAY, VETC, HITD, ELCOM... Đây không đơn thuần là việc lắp đặt trạm thu phí, mà là kiến tạo một hệ sinh thái số đồng bộ.

Mỗi đơn vị đóng vai trò như một mắt xích quan trọng trong điều hành:

Hệ thống FrontEnd & Kiểm soát tải trọng: Đảm bảo dòng chảy giao thông thông suốt, nhận diện phương tiện chính xác tuyệt đối và ngăn chặn xe quá tải ngay từ cửa ngõ - yếu tố sống còn để bảo vệ tuổi thọ mặt đường.

Hệ thống BackEnd & Big Data: Lưu trữ và xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày theo thời gian thực, cung cấp dữ liệu minh bạch cho các cơ quan quản lý.

Số hóa tài chính: Việc ủy nhiệm lập biên lai thu phí giúp quy trình thanh toán, quyết toán hóa đơn trở nên tinh gọn, giảm thiểu tối đa các thủ tục giấy tờ thủ công.

Việc chính thức vận hành hệ thống thu phí thông minh tại 05 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là lời khẳng định về năng lực quản trị vận hành trên nền tảng hệ điều hành số

Việc đưa vào thu phí các tuyến cao tốc trọng điểm là minh chứng cho sự trưởng thành của ngành giao thông Việt Nam, cho thấy chúng ta không chỉ đang làm tốt trong việc xây dựng hạ tầng mà còn đang làm chủ phần mềm lõi và năng lực vận hành.

Theo kế hoạch, sau khi ổn định vận hành 05 tuyến đầu tiên này, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ sẽ tiếp tục lộ trình khai thác 13 dự án cao tốc đầu tư công khác. Đây là một chiến lược dài hơi, biến tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thành nguồn lực tài chính mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng GDP và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.