Bảo hiểm thất nghiệp có nhiều thay đổi từ 1-1-2026

Từ ngày 1-1-2026, Luật Việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi về bảo hiểm thất nghiệp, nhằm mở rộng bao phủ và tăng bảo vệ quyền lợi người lao động trong bối cảnh thị trường lao động linh hoạt.

Tư vấn giúp người lao động lựa chọn việc làm, nghề nghiệp phù hợp. Ảnh: TTDVVL Hà Nội

Bổ sung hỗ trợ tiền ăn khi đào tạo nghề

Luật Việc làm quy định bốn chế độ bảo hiểm thất nghiệp gồm: Tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng để duy trì việc làm. Trong đó, chế độ tư vấn, giới thiệu việc làm giữ nguyên như hiện hành.

Điểm mới là chế độ hỗ trợ học nghề được mở rộng thành hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề với nội dung phong phú hơn. Ngoài hỗ trợ học phí như trước, người lao động còn được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tham gia đào tạo.

Quy định này nhằm khuyến khích người thất nghiệp chủ động học nghề, đào tạo lại để sớm quay trở lại thị trường lao động, thay vì chỉ trông chờ vào trợ cấp tiền mặt.

Rút ngắn thời gian chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều 39 Luật Việc làm quy định về mức hưởng, thời gian hưởng và thủ tục trợ cấp thất nghiệp. Thời gian hưởng không thay đổi so với luật hiện hành, song thời gian chờ để nhận trợ cấp được rút ngắn.

Cụ thể, người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp từ ngày làm việc thứ 11 kể từ khi nộp đủ hồ sơ, thay vì ngày làm việc thứ 16 như trước. Như vậy, thời gian chờ giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, giúp người lao động sớm tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính sau khi mất việc.

Thống nhất mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Hiện nay, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa được áp dụng theo hai nhóm lao động: Nhóm hưởng lương do Nhà nước quy định (tối đa 5 lần mức lương cơ sở) và nhóm hưởng lương do doanh nghiệp quyết định (tối đa 5 lần mức lương tối thiểu vùng).

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Ảnh minh hoạ

Từ 1-1-2026, Luật Việc làm 2025 thống nhất mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cho tất cả người lao động là 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Mở rộng hỗ trợ người sử dụng lao động

Luật mới cũng mở rộng các trường hợp người sử dụng lao động được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng để duy trì việc làm cho người lao động.

Ngoài trường hợp khó khăn do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế như hiện hành, doanh nghiệp còn được hỗ trợ khi chịu tác động của thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm; khi thực hiện quyết định di dời, thu hẹp sản xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; và các trường hợp khác do Chính phủ quy định theo tình hình thực tế.