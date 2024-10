Bảo hiểm VietinBank đồng hành Bảo tàng Quảng Ninh khắc phục tổn thất sau bão

Bảo tàng Quảng Ninh sau cơn bão Yagi lịch sử

Được mệnh danh là "viên ngọc đen" bên vịnh di sản, bảo tàng Quảng Ninh chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa và tinh thần của vùng đất mỏ, là niềm tự hào lớn của người dân Quảng Ninh. Nổi tiếng với hình ảnh khối than đá khổng lồ, đây còn là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo từng được trao giải "Công trình kiến trúc của năm". Không chỉ vậy, bảo tàng cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm mỗi ngày.

Ngày 7/9, siêu bão lịch sử Yagi đi qua đã khiến "biểu tượng nghìn tỷ" phải gánh chịu thiệt hại nặng nề. Theo thống kê từ Bảo tàng, kính cường lực đen, cường lực trắng, kính lan can bị vỡ hỏng khoảng trên 1.100 m2; vách và trần thạch cao bị hỏng 714 m2; 5 bộ cửa kính thủy lực bị hỏng; 344 m lan can, cột cờ inox bị bão đánh hỏng; 1.000 m2 mái tôn chống nóng cũng bị thiệt hại; ngoài ra các vật dụng khác như loa, ghế, bậc đá, thang máy... cũng bị bão phá hủy. May mắn, các hiện vật bên trong vẫn được bảo quản tốt nên không bị ảnh hưởng.

Chứng kiến khung cảnh của bảo tàng sau bão, không ít người dân Quảng Ninh cũng như khách du lịch yêu mến mảnh đất Hạ Long bày tỏ sự đau lòng, tiếc nuối và hy vọng thiệt hại nhanh chóng được khắc phục để sớm đưa công trình biểu tượng trở lại.

Hành trình đưa "biểu tượng nghìn tỷ" của Hạ Long trở lại

Ngay sau khi cơn bão vừa đi qua, Ban lãnh đạo Bảo tàng Quảng Ninh đã phát động chiến dịch 15 ngày đêm (từ ngày 16/9 - 30/9/2024) quyết tâm dồn toàn lực khắc phục hậu quả cơn bão: khẩn trương thống kê thiệt hại; dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan; sửa chữa cơ sở vật chất… Mục tiêu là phải đưa bảo tàng hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất, chuẩn bị mùa du lịch cao điểm dành cho du khách nước ngoài sắp đến.

Đồng thời, Bảo tàng cũng đã làm việc với các đơn vị bảo hiểm để ước tính chi phí khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng và lên kế hoạch triển khai. Là một trong những đơn vị đồng hành cùng Bảo tàng trong công tác khắc phục, Bảo hiểm VietinBank - VBI đã nhanh chóng cử cán bộ thực hiện công tác giám định, tạm ứng chi trả bồi thường để hỗ trợ bảo tàng sửa chữa, gia cố cơ sở vật chất cũng như thực hiện các nâng cấp, cải tiến chất lượng dịch vụ.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank – VBI trao tạm ứng bồi thường cho Bảo tàng Quảng Ninh

Với tinh thần quyết tâm, sự đoàn kết chung sức từ toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động và các đơn vị liên quan, đến nay Bảo tàng đã hoàn thành cơ bản một số công tác khắc phục thiệt hại sau bão: tổng vệ sinh, sửa chữa các thiết bị: điện, nước, camera an ninh, đèn chiếu sáng, thiết bị báo cháy... Các không gian trưng bày được chỉnh lý, bổ sung đảm bảo về chất lượng hình ảnh.

Sau hơn 20 ngày đóng cửa, công trình biểu tượng của Quảng Ninh mở cửa trở lại từ ngày 30/9 và đón nhiều đoàn khách quốc tế đến tham quan. Kết quả có được nhờ rất nhiều nỗ lực của toàn bộ ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của bảo tàng cũng như sự hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức liên quan với quyết tâm sớm đưa "biểu tượng nghìn tỷ" trở lại.

Trong bối cảnh nhiều công trình công cộng chịu thiệt hại nặng nề sau bão, việc Bảo hiểm VietinBank - VBI nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ khách hàng đã thể hiện vai trò và trách nhiệm của một doanh nghiệp vì cộng đồng, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín hàng đầu Việt Nam.