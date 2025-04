BVBANK hợp tác Bộ Công An triển khai dịch vụ định danh & xác thực điện tử qua VNeID

Đây là một trong những nỗ lực của BVBank nhằm mang đến cho khách hàng những tiện ích số hóa thiết thực, thuận tiện và an toàn.

Theo đó, khách hàng sẽ dễ dàng định danh & xác thực thông tin sinh trắc học thông qua việc kết nối ứng dụng VNeID ngay trên Ngân hàng số Digimi của BVBank. Hệ thống sẽ tự động đối chiếu và xác minh thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn, thay vì phải nhập liệu thủ công hay yêu cầu thiết bị di động phải có công nghệ NFC như trước đây.

Việc triển khai tính năng định danh và xác thực qua VNeID trên Ngân hàng số Digimi giúp khách hàng rút ngắn thời gian mở tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính như chuyển tiền, thanh toán thẻ, hóa đơn… Bên cạnh đó, tính năng này cũng hạn chế tối đa rủi ro giả mạo và mang lại trải nghiệm xuyên suốt, liền mạch cho khách hàng khi giao dịch trực tuyến.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Đại tá Ngô Như Cường - Phó Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công An chia sẻ "Việc triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID sẽ không chỉ giúp người dân dễ dàng thực hiện các giao dịch thanh toán mà còn góp phần bảo vệ an toàn thông tin và giảm thiểu rủi ro gian lận trong các giao dịch trực tuyến. Bên cạnh việc liên kết với ứng dụng VNeID để cập nhật thông tin sinh trắc học, người dùng có thể dễ dàng sử dụng ứng dụng ngân hàng BVBank để thanh toán hóa đơn và dịch vụ công trên ứng dụng VNeID. Sự hợp tác này giữa Trung tâm RAR và BVBank đánh dấu một bước tiến mới, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng môi trường số an toàn để mọi người dân có thể tiếp cận và hưởng lợi từ các tiện ích số." Ông Ngô Như Cường cũng nhấn mạnh 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Trung tâm RAR và BVBank phối hợp thực hiện trong thời gian tới sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mang lại nhiều tiện ích thiết thực, an toàn cho người dân và doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2025-2030, với mục tiêu là xây dựng một mô hình định danh và xác thực điện tử hiệu quả, gắn liền với chữ ký số và hợp đồng điện tử, tạo ra nền tảng chính phủ số phục vụ người dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID sẽ tiếp tục được duy trì và vận hành để phục vụ khách hàng như: mẫu đơn, tời khai có thông tin công dân được chuẩn hóa, thống nhất; hồ sơ liên quan quản lý dân cư được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ mật); hoàn thiện hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chuyển đổi số hoạt động sản xuất kinh doanh,…

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cũng đánh giá BVBank là một trong những ngân hàng tích cực trong việc triển khai Kế hoạch 01/KHPH/NHNN-BCA giữa NHNN và BCA triển khai Đề án 06 cũng như kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng. Bà chia sẻ thêm: "Việc các Ngân hàng thương mại phối hợp với Bộ Công an kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử qua VNeID có ý nghĩa quan trọng, giúp định danh chính xác khách hàng, góp phần tạo thuận lợi hoạt động chuyển đổi số của ngành Ngân hàng Việt Nam."

Đại diện BVBank – ông Phan Việt Hải, Phó Tổng Giám Đốc phát biểu: "Bám sát chiến lược ngân hàng bán lẻ, đa năng hiện đại, hướng đến khách hàng, BVBank luôn tập trung tối đa nguồn lực để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Việc hợp tác với Trung tâm RAR triển khai tính năng định danh và xác thực qua VNeID trên Ngân hàng số Digimi là một bước tiến quan trọng của BVBank, giúp tối ưu hóa quy trình xác thực, từ đó giúp khách hàng thuận tiện hơn khi giao dịch trên nền tảng số. Thời gian qua, chúng tôi cũng nỗ lực không ngừng trong công tác chuyển đổi số, và rất tự hào khi được đánh giá là một trong các ngân hàng có hoạt động chuyển đổi số hiệu quả thông qua hàng loạt các tiện ích, dịch vụ nhanh chóng, kịp thời được triển khai đến khách hàng. Hy vọng những đóng góp này sẽ góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ, hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số quốc gia."

Là một trong các ngân hàng luôn tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số, BVBank liên tục ứng dụng công nghệ trong các sản phẩm, tiện ích như ra mắt Digistore – một nền tảng quản lý bán hàng toàn diện dành cho nhà bán hàng, dịch vụ thẩm định nhanh trên Video call, chatbot AI,… Vừa qua, BVBank cũng đã nhanh chóng triển khai xác thực sinh trắc học khuôn mặt NFC khi giao dịch trực tuyến theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN (01/07/2024) và Thông tư 50/2024/TT-NHNN (31/10/2024) của Ngân hàng Nhà Nước. Năm 2024, 92% khách hàng mới đến từ kênh số, tăng 40% so với 2023. Tổng số lượng giao dịch trên kênh số cũng tăng 40% so với năm trước đó.