Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thông báo mới đến người dân cả nước

Thời gian gần đây, BHXH Việt Nam liên tục cảnh báo về tình trạng mạo danh cơ quan bảo hiểm để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tài sản của người dân.

Tại Tây Ninh, nhiều vụ mạo danh với thủ đoạn tinh vi đã được ghi nhận, khiến người dân hoang mang. Các đối tượng soạn giấy mời giả dưới tên BHXH, sử dụng con dấu và chữ ký làm giả một cách khéo léo, đưa vào nội dung “hỗ trợ 100% mức đóng BHYT” theo chính sách an sinh.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân và không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi đáng ngờ. (Ảnh minh hoạ)

Chúng yêu cầu người dân mang theo thẻ BHYT, căn cước công dân và mã hồ sơ điện tử đến “làm việc trực tiếp” vào thời điểm đã hẹn. Không ít giấy mời còn kèm yêu cầu “tự đến”, tạo cảm giác khẩn trương và hợp lệ.

Với hình thức ngày càng tinh vi, mẫu giấy mời gần như thật khiến không ít người rơi vào bẫy. Một số nạn nhân đã cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc nộp tiền phí “xác minh hồ sơ”, dẫn đến nguy cơ lộ dữ liệu hoặc mất tiền.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh cơ quan này không gửi giấy mời hay yêu cầu làm việc qua mạng xã hội, tin nhắn hay bất kỳ kênh không chính thống nào. Mọi thủ tục chỉ được thực hiện tại trụ sở BHXH hoặc qua các kênh chính thức như Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID và tổng đài 1900.9068.

Trước đó, từ giữa năm 2024, nhiều vụ giả danh “nhân viên BHXH”, “thu phí tận nhà” hoặc “cập nhật thẻ BHYT online” đã xuất hiện ở nhiều địa phương. Các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook, yêu cầu người dân cung cấp thông tin định danh và mã OTP để “xác thực quyền lợi”, sau đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng chỉ trong vài phút.

BHXH Việt Nam cũng ghi nhận nhiều trường hợp mạo danh website, fanpage với giao diện và logo giống hệt bản gốc nhằm dụ người dân đăng ký hỗ trợ và đánh cắp dữ liệu. Các trang vi phạm đã được phối hợp xử lý, đồng thời người dân được khuyến nghị tránh truy cập liên kết lạ và không cung cấp thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Huỳnh Duy