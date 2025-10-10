Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát đi cảnh báo, người dân lưu ý!

10-10-2025 - 10:51 AM | Kinh tế số

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) mới đây đã phát hiện website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam.

Ngày 9/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) cho biết qua quá trình giám sát trên không gian mạng, BHXH Việt Nam phát hiện website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.

Qua kiểm tra, BHXH Việt Nam nhận thấy ﻿website giả mạo có địa chỉ baohiemxahoi[.]biz đặt máy chủ tại nước ngoài nhằm tránh quản lý của các cơ quan Nhà nước cũng như gây khó khăn trong việc truy vết.

Trang web này có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ BHXH để gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế… nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát đi cảnh báo, người dân lưu ý!- Ảnh 1.

Trang web giả mạo bảo hiểm xã hội có giao diện tương tự trang chính thức. Ảnh: BHXH Việt Nam

Trong thời gian vừa qua, BHXH Việt Nam cũng ghi nhận nhiều hình thức giả mạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam như giả danh cán bộ gọi điện, liên lạc với người dân hoặc các văn bản giả mạo nhằm dẫn dụ người dân truy cập đến các trang web giả mạo, cung cấp các thông tin cá nhân cũng như chiếm đoạt tài sản.

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp và tránh gây ảnh hưởng, làm mất niềm tin vào các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước, BHXH Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị chức năng để truy vết, xác định website giả mạo nêu trên.

Hướng dẫn nhận diện Cổng Dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam

Trong khi cơ quan chức năng về an toàn thông tin xử lý, chặn lọc, để tránh việc người dân, doanh nghiệp nhầm lẫn dẫn đến là nạn nhân bị lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc, Trung tâm CNTT đề nghị các đơn vị truyền thông, cảnh báo trang web giả mạo và hướng dẫn nhận diện Cổng dịch vụ công ngành BHXH như sau:

- Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là https://dichvucong.baohiemxaho... , trong cấu trúc tên miền có .GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước (BHXH Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .COM.VN, .COM, .ME… mà trang web giả mạo đang sử dụng).

- Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam được gán nhãn chứng nhận tín nhiệm mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ở cuối trang, tra cứu thông tin tại địa chỉ https://tinnhiemmang.vn/danh-b... .

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát đi cảnh báo, người dân lưu ý!- Ảnh 2.

Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam được gán nhãn chứng nhận tín nhiệm mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ở cuối trang. Ảnh: BHXH Việt Nam

- Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam sử dụng chứng chỉ bảo mật quốc tế GlobalSign, thông tin chứng chỉ số được cấp có nội dung “CN = *.baohiemxahoi.gov.vn, O = Bảo hiểm Xã hội Việt Nam”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát đi cảnh báo, người dân lưu ý!- Ảnh 3.

Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam sử dụng chứng chỉ bảo mật quốc tế GlobalSign. Ảnh: BHXH Việt Nam

Cách đăng ký gói Google Gemini Pro và 2TB dung lượng miễn phí 1 năm

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gặp Phó Thủ tướng, lãnh đạo công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, vốn hóa vượt 177 tỷ USD khẳng định một điều

Gặp Phó Thủ tướng, lãnh đạo công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, vốn hóa vượt 177 tỷ USD khẳng định một điều Nổi bật

70.000 người vừa bị lộ giấy tờ, thông tin cá nhân

70.000 người vừa bị lộ giấy tờ, thông tin cá nhân Nổi bật

Nằm trong top 5 quốc gia có lượng người dùng hàng tuần cao nhất của ChatGPT tại châu Á, OpenAI tung ra gói ChatGPT Go giá rẻ dành cho Việt Nam

Nằm trong top 5 quốc gia có lượng người dùng hàng tuần cao nhất của ChatGPT tại châu Á, OpenAI tung ra gói ChatGPT Go giá rẻ dành cho Việt Nam

10:24 , 10/10/2025
Bitcoin gia tăng vai trò của một loại "vàng kỹ thuật số"

Bitcoin gia tăng vai trò của một loại "vàng kỹ thuật số"

10:10 , 10/10/2025
Nhận trợ cấp thất nghiệp online dễ dàng, nhanh chóng

Nhận trợ cấp thất nghiệp online dễ dàng, nhanh chóng

09:04 , 10/10/2025
Cởi trói cho tổ chức KHCN công lập

Cởi trói cho tổ chức KHCN công lập

08:42 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên