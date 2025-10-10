Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát đi cảnh báo, người dân lưu ý!

Ngày 9/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) cho biết qua quá trình giám sát trên không gian mạng, BHXH Việt Nam phát hiện website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.

Qua kiểm tra, BHXH Việt Nam nhận thấy ﻿website giả mạo có địa chỉ baohiemxahoi[.]biz đặt máy chủ tại nước ngoài nhằm tránh quản lý của các cơ quan Nhà nước cũng như gây khó khăn trong việc truy vết.

Trang web này có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ BHXH để gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế… nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Trang web giả mạo bảo hiểm xã hội có giao diện tương tự trang chính thức. Ảnh: BHXH Việt Nam

Trong thời gian vừa qua, BHXH Việt Nam cũng ghi nhận nhiều hình thức giả mạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam như giả danh cán bộ gọi điện, liên lạc với người dân hoặc các văn bản giả mạo nhằm dẫn dụ người dân truy cập đến các trang web giả mạo, cung cấp các thông tin cá nhân cũng như chiếm đoạt tài sản.

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp và tránh gây ảnh hưởng, làm mất niềm tin vào các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước, BHXH Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị chức năng để truy vết, xác định website giả mạo nêu trên.

Hướng dẫn nhận diện Cổng Dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam

Trong khi cơ quan chức năng về an toàn thông tin xử lý, chặn lọc, để tránh việc người dân, doanh nghiệp nhầm lẫn dẫn đến là nạn nhân bị lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc, Trung tâm CNTT đề nghị các đơn vị truyền thông, cảnh báo trang web giả mạo và hướng dẫn nhận diện Cổng dịch vụ công ngành BHXH như sau:

- Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là https://dichvucong.baohiemxaho... , trong cấu trúc tên miền có .GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước (BHXH Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .COM.VN, .COM, .ME… mà trang web giả mạo đang sử dụng).

- Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam được gán nhãn chứng nhận tín nhiệm mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ở cuối trang, tra cứu thông tin tại địa chỉ https://tinnhiemmang.vn/danh-b... .

Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam được gán nhãn chứng nhận tín nhiệm mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ở cuối trang. Ảnh: BHXH Việt Nam

- Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam sử dụng chứng chỉ bảo mật quốc tế GlobalSign, thông tin chứng chỉ số được cấp có nội dung “CN = *.baohiemxahoi.gov.vn, O = Bảo hiểm Xã hội Việt Nam”.