Bão Kajiki áp sát tỉnh Hải Nam, Trung Quốc kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp

Bão Wipha đổ bộ gần thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc hồi tháng 7/2025 (Ảnh: Xinhua)

Theo Cục Khí tượng tỉnh Hải Nam, bão Kajiki đang tiến gần bờ biển phía Nam tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc.

Lúc 8h sáng (giờ địa phương), tâm bão Kajiki nằm cách thành phố Tam Á (Hải Nam) khoảng 770 km về phía Đông, với sức gió mạnh nhất đạt 18 m/s, áp suất trung tâm 998 hectopascal. Bão dự kiến di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Dự báo, bão Kajiki có khả năng đổ bộ hoặc quét qua vùng ven biển phía Nam đảo Hải Nam vào tối Chủ nhật (24/8).

Trước diễn biến trên, Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với tình trạng lũ lụt và bão tại tỉnh Hải Nam, theo thông báo của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp. Ban Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt và hạn hán Quốc gia đã triển khai các biện pháp ứng phó và cử một nhóm công tác đến Hải Nam để hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống bão, lũ.

Đến 11h trưa cùng ngày, tâm bão cách thành phố Tam Á khoảng 650 km về phía Đông. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu vàng - cấp độ thứ III trong hệ thống 4 cấp - đối với bão Kajiki, đồng thời cảnh báo mưa lớn đến rất lớn sẽ xuất hiện tại nhiều khu vực của đảo Hải Nam, trong khoảng 1 ngày tới.

Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp, trong đó cấp I là nghiêm trọng nhất. Với hệ thống cảnh báo thời tiết, cấp độ màu đỏ biểu thị mức nguy hiểm cao nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh.

Các cơ quan chức năng kêu gọi người dân tỉnh Hải Nam chủ động theo dõi dự báo thời tiết, tăng cường phòng tránh gió mạnh, mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở có thể xảy ra khi bão Kajiki tiến gần.