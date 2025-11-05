Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bão Kalmaegi: Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn yêu cầu tạm hoãn mọi hoạt động ngoài giờ chính khóa

05-11-2025 - 19:40 PM | Sống

Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn đến toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về khẩn trương triển khai các phương án ứng phó ảnh hưởng bão Kalmaegi

Thông báo khẩn chiều 5-11 của Sở GD-ĐT TP HCM cho biết căn cứ quyết định của UBND TP HCM về khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó khi bão Kalmaegi ảnh hưởng đến khu vực TP HCM; chuẩn bị sẵn sàng phương án để ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

Đồng thời, khẩn trương thực hiện sửa chữa, gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn, phối hợp đơn vị chuyên môn cắt tỉa hệ thống cây xanh bên trong trường học, kiểm tra hệ thống cống, rãnh thoát nước, mạng lưới điện nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trước khi có bão, lũ lụt xảy ra. 

Sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm khô ráo trước khi có bão, lũ lụt. Sở GD-ĐT đề nghị lãnh đạo các nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn, vật tư, trang thiết bị khi có tình huống xảy ra.

Bão Kalmaegi: Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn yêu cầu tạm hoãn mọi hoạt động ngoài giờ chính khóa- Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu tạm hoãn mọi hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trước, trong và sau khi bão diễn ra

Bão Kalmaegi: Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn yêu cầu tạm hoãn mọi hoạt động ngoài giờ chính khóa- Ảnh 2.Bão số 13 Kalmaegi: Khánh Hòa di dời người dân vùng sạt lở, cho học sinh nghỉ học

(NLĐO)- Ông Nguyễn Khắc Hà – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, thị sát thực tế công tác phòng chống bão số 13 Kalmaegi

Sở cũng đề nghị các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Có kế hoạch sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp nếu có. Khẩn trương khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh tại đơn vị.

Chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại địa phương tổ chức tuyên truyền cho giáo viên, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh về kỹ năng ứng phó thiên tai, sơ cứu và đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trước, trong và sau khi bão diễn ra cho đến khi công tác đảm bảo an toàn trở lại bình thường.


