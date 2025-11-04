Xuất hiện 1 cựu thí sinh Olympia như nam thần xé sách bước ra: 4 lần lên tivi gây “bão” vì visual quá xịn sò

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

04-11-2025 - 22:06 PM | Sống

"Không nói tưởng tổng tài nào bước ra từ màn ảnh nhỏ!".

Không phải quán quân hay á quân năm, chỉ giành giải Nhất Tuần trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11, nhưng Nguyễn Phùng Hưng - cựu học sinh THPT Lạng Giang số 1 (Bắc Giang) lại đang là cái tên khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Những bức ảnh mới nhất của anh được chia sẻ trên mạng xã hội kèm lời giới thiệu "Nếu theo nghề diễn viên chắc kiểu gì anh cũng làm vai chính 1, 2 bộ phim không hot nào đó nhỉ", đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người nhận xét: "Không nói tưởng tổng tài nào bước ra từ màn ảnh nhỏ!".

Nhiều người nhận xét: "Không nói tưởng tổng tài nào bước ra từ màn ảnh nhỏ!". Ảnh: Nguyễn Bích Ngọc

Nguyễn Phùng Hưng từng xuất hiện trên sóng VTV3 vào lúc 13h ngày 31/10/2010 trong trận thi Tuần 3, tháng 2, quý 2 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11. Khi ấy, cậu học trò lớp 12A2 trường THPT Lạng Giang số 1 đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế, mang về niềm tự hào cho ngôi trường miền quê Bắc Giang.

15 năm sau, chàng trai Olympia năm nào vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, ánh mắt thông minh, nụ cười hiền lành và phong thái chuẩn "soái ca trí tuệ". Không chỉ "đẹp trai như nam chính phim truyền hình", anh còn khiến nhiều người nể phục vì con đường học tập và cống hiến sau đó: trở thành bác sĩ Liên khoa Mắt - Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Câu chuyện về "bác sĩ Olympia" còn thú vị hơn khi anh từng xuất hiện đến 4 lần trên truyền hình:

2010 - Trận Olympia trên VTV3

2019 - Phỏng vấn trên kênh Hà Nội 1

2021 - Xuất hiện trong bản tin VTV

2025 - Lên sóng VTV1 với vai trò bác sĩ tại Bệnh viện Nội tiết

Mỗi lần hình ảnh của anh xuất hiện, cộng đồng mạng lại "xôn xao".

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Đúng kiểu nam chính bước ra từ trang sách nhưng là sách y khoa!"; "Bác sĩ giỏi lại điển trai, nhìn ảnh mà thấy an tâm đi khám luôn!"; "4 lần lên sóng, lần nào cũng gây bão"; "Bác sĩ giỏi thật, nhưng người phụ nữ phía sau mới là người giúp anh yên tâm cống hiến cho đời".

Sau ánh đèn truyền hình hay những tấm ảnh "gây bão", đó vẫn là một người đàn ông lặng lẽ cống hiến cho bệnh nhân mỗi ngày. Và có lẽ, chính sự bình tĩnh, kiên định ấy mới là "ánh hào quang" bền vững nhất.

