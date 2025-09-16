Bao lâu nữa đến Tết Nguyên đán 2026: Ngày chính xác có thể khiến bạn bất ngờ!

Tết Nguyên đán 2026 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ lễ, tết như sau:

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

- Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);

- Tết Âm lịch: 5 ngày;

- Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

- Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Theo quy định, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cụ thể thì sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo, đảm bảo 5 ngày nghỉ cho người lao động nói chung, không tính cuối tuần.

Theo Lịch Vạn Niên, Tết Âm lịch 2025 sẽ rơi vào 5 ngày như sau:

- 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ (29 Tết): Thứ hai, ngày 16/2/2026 dương lịch

- Mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 1 Tết): Thứ ba, ngày 17/2/2026 dương lịch

- Mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 2 Tết): Thứ tư, ngày 18/2/2026 dương lịch

- Mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 3 Tết): Thứ năm, ngày 19/2/2026 dương lịch

- Mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 4 Tết): Thứ sáu, ngày 20/2/2026 dương lịch

Như vậy, trước và sau 5 ngày nghỉ chính thức sẽ là ngày thứ 7, chủ nhật. Do vậy, có khả năng kỳ nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 sẽ có thể bắt đầu từ ngày thứ 7, 14/2/2026 (27/12 âm lịch năm Ất Tỵ) đến hết ngày chủ nhật, 22/2/2026 (mùng 6/1 âm lịch năm Ất Tỵ).

Hiện nay, chính phủ vẫn chưa ban hành lịch nghỉ Tết chính thức, nhưng căn cứ vào các năm trước, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 có thể kéo dài từ Thứ Bảy, 14/2/2026 đến hết Chủ Nhật, 22/2/2026 nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày hoán đổi (tổng cộng 9 ngày nghỉ).

Tuy nhiên, đây chỉ là lịch dự kiến, người lao động và doanh nghiệp cần chờ văn bản chính thức từ Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ Tết năm 2026 để lên kế hoạch cụ thể.

Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

Tết Âm lịch 2026 là ngày nào?

Theo lịch Âm,Tết Nguyên Đán 2026 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 17/2/2026 dương lịch, tức ngày mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Đêm Giao thừa - thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới - sẽ diễn ra vào tối ngày 16/2/2026.

Ngày Tết Âm lịch không cố định trong lịch dương vì được tính theo chu kỳ của Mặt Trăng. Do đó, mỗi năm, ngày Tết Âm lịch có thể rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 dương lịch. Việc xác định chính xác ngày Tết giúp mọi người chủ động hơn trong việc chuẩn bị, từ trang trí nhà cửa, mua sắm thực phẩm, quần áo mới cho đến lên kế hoạch về quê hoặc đi du lịch.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Âm lịch 2026?

Tính từ hôm nay, ngày 16/9/2025 (Tức ngày 25/7 Âm lịch) thì còn 153 ngày nữa chúng ta sẽ bước sang Tết Âm lịch 2026.

Khoảng thời gian gần 4 tháng này đủ dài để bạn có thể lên kế hoạch cụ thể cho một cái Tết trọn vẹn nhất, từ công việc, tài chính cho đến các dự định cá nhân. Nếu bạn dự định về quê, bạn có thể sắp xếp công việc từ bây giờ để có lịch nghỉ dài ngày và đặt vé tàu hoặc vé máy bay nếu làm việc xa quê. Nếu bạn muốn kinh doanh mùa Tết, đây là lúc thích hợp để lên kế hoạch nhập hàng, dự trữ hàng hóa và chiến lược bán hàng.

Nếu bạn muốn du lịch dịp Tết, hãy bắt đầu tìm hiểu và đặt vé ngay từ sớm để có mức giá ưu đãi và hành trình suôn sẻ nhất. Việc đếm ngược đến Tết không chỉ đơn thuần là để biết số ngày còn lại, mà còn để nhắc nhở bản thân rằng cần tận dụng từng ngày trôi qua để chuẩn bị tốt nhất cho một khởi đầu mới.

Lý do Tết Âm lịch 2026 đến muộn hơn so với các năm trước

Thông thường, Tết Âm lịch thường rơi vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 dương lịch, nhưng năm 2026 phải đến giữa tháng 2 mới bắt đầu.

Nguyên nhân chính là vì năm 2025 là năm nhuận theo lịch âm, có thêm một tháng 6 nhuận. Sự xuất hiện của tháng nhuận nhằm điều chỉnh sự chênh lệch giữa lịch âm và lịch dương, đảm bảo rằng các mùa trong năm diễn ra đúng thời điểm.

Việc có thêm một tháng khiến cho lịch âm năm 2025 dài hơn bình thường và kéo theo đó, Tết Âm lịch 2026 cũng đến muộn hơn so với những năm trước. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường trong chu kỳ vận hành của lịch âm, giúp duy trì sự cân đối giữa các mùa trong năm.