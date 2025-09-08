Báo mất gần 30 cây vàng khi đậu ô tô trước cửa nhà bạn để ngủ: Camera phát hiện một nhân vật hành động lạ

Mới đây, dư luận xôn xao thông tin một người đàn ông ở TP.HCM tá hỏa phát hiện mất gần 30 cây vàng, sau khi đỗ xe ô tô trước cửa nhà bạn để ngủ qua đêm. Thông tin khiến nhiều người ngỡ ngàng, hoang mang vì số vàng bị mất quá lớn. Được biết, người trình báo mất tài sản là anh H.V. D. (37 tuổi, ở phường Phú Lợi, TP.HCM).

Nguồn tin trên báo VietNamNet thông tin, theo trình báo của anh D., khoảng khuya ngày 6/9, anh lái ô tô bán tải BKS 61A-821.XX, chở người bạn về căn nhà trên Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi, TP.HCM).

Hình ảnh người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiếp cận chiếc xe bán tải vào lúc 3 giờ sáng được camera an ninh ghi lại. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau khi người bạn vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè, mở cửa xe phía bên phụ để ngủ trên xe. Đến sáng ngày 7/9, người đi đường thấy cửa ô tô mở nên đã đánh thức anh D. Lúc này, người đàn ông kiểm tra xe thì phát hiện bị mất nhiều tài sản giá trị, gồm: Một chiếc điện thoại cùng số lượng lớn trang sức như dây chuyền, lắc tay, nhẫn,... bằng vàng, để trong hộc xe. Anh D. cho biết, tổng khối lượng trang sức anh bị mất là gần 30 cây vàng.

Nguồn tin trên báo Tiền Phong cho biết thêm, qua trích xuất camera phát hiện vào sáng sớm, có một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiếp cận chiếc ô tô của anh D. từ phía cánh cửa đang mở, dùng đèn pin để soi bên trong xe và sau đó rời đi. Tuy nhiên, hình ảnh chưa thể hiện rõ người này có lấy số vàng trên xe ô tô hay không. Anh D. nghi ngờ người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ có thể là thủ phạm nên đã trình báo cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an phường Phú Lợi xác minh, điều tra vụ việc. Công an TP.HCM đã tạm giữ chiếc xe bán tải để khám nghiệm dấu vết.