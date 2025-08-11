Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Trong suốt hơn một thập kỷ, tôi từng bị hỏi rất nhiều về chuyện chồng con", Ngọc Ánh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với khách mời là danh ca Ngọc Ánh, người từng được mệnh danh là Nữ hoàng nhạc Rock, nổi danh thập niên 90. Tại chương trình tuần này, nữ danh ca giúp các nhân vật gỡ rối chuyện đời tư.

Nữ ca sĩ mua nhà cửa, xe cộ, đi hát nhận hàng cây vàng: Hơn 1 thập kỷ bị hỏi chuyện chồng con- Ảnh 1.

Ngọc Ánh

Nhân vật đầu tiên là bạn V, chia sẻ câu chuyện mình bị mẹ ép cưới người bạn thân từ nhỏ dù người bạn này là đồng tính nam. Do chưa từng dẫn bạn trai về ra mắt, bạn V bị mẹ và cô hàng xóm nhiệt tình gán ghép, khiến bạn khó chịu, nhưng lại không thể tiết lộ giới tính của bạn thân mình.

Ngọc Ánh lên tiếng: "Cha mẹ không nên tạo áp lực cưới xin cho con, tôi cũng là người làm mẹ nên tôi hiểu. Khi chưa đủ chín chắn, chưa sẵn sàng lập gia đình thì nên để con tự lựa chọn. Việc ép buộc chỉ khiến các bạn trẻ thêm lo lắng, thậm chí là tổn thương trong hôn nhân.

Bản thân tôi từ thời trẻ đã tập trung phát triển nghề hát, đến 34 tuổi mới kết hôn và 39 tuổi mới sinh con đầu lòng. Trong suốt hơn một thập kỷ, tôi từng bị hỏi rất nhiều về chuyện chồng con, nhưng vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Nữ ca sĩ mua nhà cửa, xe cộ, đi hát nhận hàng cây vàng: Hơn 1 thập kỷ bị hỏi chuyện chồng con- Ảnh 2.

Khi tôi có sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ và kinh tế vững vàng thì ai nói gì cũng không quan trọng. Lúc đó, tôi có thể chọn thời điểm phù hợp để lập gia đình, mà không bị ràng buộc hay ép buộc bởi bất kỳ ai".

Được biết, danh ca Ngọc Ánh từng nhận cát xê hàng cây vàng, cứ hát xong lại đem vàng ra chợ đổi lấy tiền.

Nhân vật thứ hai là bạn T, 28 tuổi, đang độc thân. Bạn tâm sự, điều khiến mình cảm thấy khó chịu không phải là tình trạng hiện tại mà là những lời nói từ mọi người xung quanh. Họ thường gọi bạn là "bà cô ế". Với bạn, đó là một sự quy chụp phiến diện và đầy định kiến.

Danh ca Ngọc Ánh bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc và chia sẻ: "Tôi sẽ không bao giờ ép con lấy chồng hay can thiệp vào lựa chọn đời sống riêng tư của con.

Tôi tin rằng, cuộc đời của con là để con sống, con muốn sống như thế nào thì đó là lựa chọn của con. Theo tôi, ai cũng có quyền trải nghiệm, đến một lúc nào đó, nếu con muốn dừng lại, thì tự khắc con sẽ biết chọn người phù hợp để đồng hành.

Việc làm cha mẹ mà đặt áp lực, tạo sức ép cho con cái về chuyện kết hôn là điều khiến nữ ca sĩ thấy xót xa.

Qua hai câu chuyện trên, tôi khuyên các bậc phụ huynh, cha mẹ nên để con tự do trải nghiệm cuộc sống, từ đó tìm được người phù hợp để gắn bó".

Cuộc sống của nữ ca sĩ rời Hà Nội, ôm con vào TP.HCM ngay sau khi ly hôn 1 MC nổi tiếng

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

