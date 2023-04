Bảo Minh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo tại Đại hội, ông Vũ Anh Tuấn – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Bảo Minh cho biết năm 2022, kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, thị trường bảo hiểm cũng ghi nhận nhiều tín hiệu phát triển tích cực với việc toàn thị trường duy trì mức tăng trưởng khả quan, tuy nhiên, năm 2022 cũng là một năm đầy thách thức khi mà tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường với các yếu tố rủi ro cả về kinh tế, chính trị, xã hội ngày càng gia tăng, trong nước, việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, kéo dài, thị trường tài chính, tiền tệ cũng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trước tình hình đó, dự báo và đánh giá được những khó khăn, thách thức phải đối mặt, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Bảo Minh đã phát huy sự đồng lòng, quyết tâm cùng tinh thần năng động, sáng tạo để cùng nhau tạo nên những kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2022, theo đó: Tổng doanh thu đạt 6.312 tỷ đồng, đạt 110,75% kế hoạch, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế: 342 tỷ, đạt 100,81% kế hoạch, tăng trưởng 11,9% so với cùng kỳ. ROE ở mức 12,23%, đạt 122,3% kế hoạch, tăng trưởng 11,2% so với cùng kỳ.



Với kết quả này, Bảo Minh đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra tại ĐHĐCĐTN năm 2022, qua đây, các cổ đông cũng ghi nhận và đánh giá cao những chính sách, chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều Hành (BĐH) trong việc triển khai thực các Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2022 nhằm đạt được những con số ấn tượng như trên.



Bước qua năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đất nước sẽ còn nhiều biến động, thách thức khó lường, HĐQT, BĐH Bảo Minh vẫn tiếp tục bám sát chiến lược kinh doanh 5 năm đã được ĐHĐCĐTN năm 2022 thông qua, xây dựng kế hoạch doanh năm 2023 theo lộ trình 2021-2025 ở mức 6.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 375 tỷ đồng và chia cổ tức ở mức tối thiểu 10% cũng như triển khai việc tăng vốn để thực hiện cam kết với đại hội cổ đông nhằm đạt được mức vốn 1.500 tỷ đồng vào năm 2025. Để thực hiện kế hoạch nêu trên, HĐQT, BĐH định hướng chú trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm cũng như tăng cường rà soát kiểm tra, kiểm soát tỉ lệ bồi thường nhằm đảm bảo hiệu quả trong hoạt động khai thác kinh doanh.

Tại đại hội, ông Đinh Việt Tùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Chủ tịch HĐQT Bảo Minh cũng đã trả lời những thắc mắc của cổ đông liên quan tới kế hoạch kinh doanh năm 2023, các định hướng, chiến lược của Ban lãnh đạo Bảo Minh trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh việc SCIC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bảo Minh để hoàn thành những nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ năm 2023 tin tưởng giao phó.

Đại hội diễn ra thành công và kết thúc cùng ngày

Kết thúc Đại hội, thay mặt HĐQT Bảo Minh, ông Đinh Việt Tùng – CT.HĐQT cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cổ đông, các đối tác, các khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ Bảo Minh, đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý cổ đông, đối tác và khách hàng để Bảo Minh ngày càng phát triển mạnh mẽ, khẳng định uy tín, hình ảnh và thương hiệu của Bảo Minh trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.