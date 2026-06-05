Báo Mỹ bất ngờ khen ngợi dự án của ông Trịnh Văn Quyết giữa đại ngàn, kỳ vọng lọt top điểm đến hấp dẫn Đông Nam Á khi hoàn thành

Ngày 3/6, The First Call Golf - chuyên trang hàng đầu tại Mỹ về kinh doanh, công nghiệp và marketing trong lĩnh vực golf đã đăng tải bài viết phân tích dự án FLC Golf Club Pleiku do nhà thiết kế sân golf nổi tiếng người Mỹ Brian Curley thiết kế.

Ngay phần mở đầu, bài viết nhấn mạnh triết lý thiết kế khác biệt của dự án. Theo đó, các hành lang sân golf được định hướng uốn lượn xuyên qua những cánh rừng thông rậm rạp, tạo nên tổ hợp thử thách kỹ thuật đánh bóng kết hợp với trải nghiệm cảnh quan tự nhiên.

Brian Curley so sánh phong cách này với sân Harbour Town Golf Links tại đảo Hilton Head, bang Nam Carolina, Mỹ - nơi đòi hỏi độ chính xác cao và khả năng sáng tạo trong từng cú đánh.

Không chỉ tập trung vào yếu tố kỹ thuật, dự án còn được thiết kế theo hướng phát triển bền vững. Sân golf dự kiến sử dụng hệ thống thảm cỏ tối giản nhằm giảm tiêu thụ nước và hạn chế tác động môi trường.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là hệ thống bẫy cát (bunker) được tạo hình theo phong cách lấy cảm hứng từ Augusta National Golf Club. Thiết kế này không chỉ tăng độ tương phản thị giác trên nền đất đỏ bazan đặc trưng của Tây Nguyên mà còn góp phần hạn chế xói mòn, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường đất.

Được biết, toàn bộ FLC Golf Club Pleiku trong tương lai sẽ bao gồm 36 hố golf cùng các hạng mục nghỉ dưỡng và khách sạn được bố trí chủ yếu quanh khu vực sân golf. Với thời tiết mát mẻ quanh năm, FLC Golf Club Pleiku được kỳ vọng sẽ là điểm đến mới của giới yêu golf thế giới.

Trong giới thiết kế sân golf thế giới, Brian Curley không phải cái tên xa lạ. Ông là đồng sáng lập Curley-Wagner Golf Design, đơn vị từng thực hiện nhiều dự án tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Theo Brian Curley, địa hình độc đáo của khu vực Đắk Đoa với đồi thông, cao nguyên bazan và khí hậu ôn hòa quanh năm là điều kiện hiếm có để phát triển một sân golf đẳng cấp quốc tế. Ông cho biết đội ngũ thiết kế đã dành nhiều thời gian khảo sát, nghiên cứu địa hình nhằm đảm bảo sân golf vừa hài hòa với cảnh quan tự nhiên, vừa tạo ra trải nghiệm khác biệt cho người chơi.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm đến golf nổi bật tại Đông Nam Á, góp phần thu hút dòng khách quốc tế đến với Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Trước đó vào ngày 4/4, tại Khu phức hợp Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Tập đoàn FLC chính thức khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí & sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort – dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên.

Quần thể FLC Pleiku có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư các dự án gần 20.000 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ trung tâm Pleiku, kết nối thuận tiện với sân bay Pleiku và trung tâm hành chính thương mại của tỉnh.

Dự án được quy hoạch với nhiều hạng mục như khu đô thị, nhà ở, sân golf, công viên, khu thể thao, thương mại và trường học. Trong đó, sân golf 36 hố, diện tích hơn 171 ha, là hạng mục điểm nhấn của quần thể.