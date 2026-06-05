Đi trước một bước đón làn sóng dân cư đổ về phía Nam Hải Phòng với Boutique Home Tràng Cát

Đón đầu xu hướng này, phân khu Boutique Home (Happy Home Tràng Cát) mang đến giải pháp "vừa ở, vừa kinh doanh" tối ưu, giúp nhà đầu tư chiếm lĩnh vị trí đắc địa và khai thác nguồn khách dồi dào ngay từ giai đoạn đầu.

Điểm đến của dòng cư dân và lao động chất lượng cao

Những năm gần đây, Hải Phòng liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Việc thành phố duy trì dòng vốn đầu tư hàng tỷ USD mỗi năm không chỉ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mà còn kéo theo làn sóng dịch chuyển dân cư quy mô lớn.

Mỗi năm Hải Phòng đang tạo thêm khoảng 40.000-50.000 việc làm mới nhờ sự mở rộng của các khu công nghiệp, logistics và hệ thống cảng biển. Điều này khiến thành phố dần chuyển mình từ một trung tâm công nghiệp đơn thuần thành nơi an cư lâu dài của lực lượng lao động trẻ, chuyên gia và giới tự doanh.

Đáng chú ý, các đại dự án công nghiệp cũng tăng tốc "phủ sóng". Điển hình là Khu công nghiệp sinh thái Nam Tràng Cát quy mô hơn 200 ha vừa khởi công, dự kiến thu hút hàng nghìn kỹ sư, chuyên gia nước ngoài và lực lượng lao động chất lượng cao trong tương lai.

Một động lực lớn khác thúc đẩy làn sóng dịch chuyển này đến từ hạ tầng giao thông liên vùng đang tăng tốc mạnh mẽ tại khu vực phía Nam thành phố.

Hàng loạt công trình trọng điểm như Vành đai 2, cầu Hải Thành được triển khai và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã hiện hữu giúp kết nối Nam Hải Phòng với Hải Dương (cũ) và các khu vực lân cận thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Anh Nguyễn Cao Cường, nhà đầu tư lâu năm tại Hải Phòng, nhận định: "Hải Phòng đang chuyển từ một thành phố công nghiệp sang một đô thị đáng sống thực sự. Khi dòng người ở lại ngày càng nhiều, bất động sản tại các khu vực trung tâm mới sẽ có dư địa tăng trưởng rất lớn".

Không gian sống kết hợp kinh doanh được săn đón

Giữa bối cảnh Nam Hải Phòng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, quỹ căn thấp tầng Boutique Home tại Happy Home Tràng Cát được xem là dòng sản phẩm giải đúng nhu cầu thị trường.

Các căn Boutique Home được quy hoạch dưới dạng liền kề, biệt thự song lập và biệt thự tứ lập với diện tích từ 75-150m², xây dựng tới 4 tầng, mặt tiền rộng và thiết kế thông thoáng. Đây là lợi thế lớn giúp chủ sở hữu dễ dàng khai thác thương mại ngay tại chỗ.

Đặc biệt, Boutique Home sở hữu tính khan hiếm lớn khi chỉ có 284 căn thấp tầng, sở hữu lâu dài giữa một khu đô thị quy mô.

Sau nhiều tháng khảo sát thị trường, chị Đoàn Thị Liêm (phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Phòng) quyết định lựa chọn Boutique Home cho kế hoạch an cư lẫn kinh doanh lâu dài.

"Tôi đánh giá cao khả năng khai thác thực tế của dòng sản phẩm này. Gia đình vẫn ở thoải mái phía trên, còn tầng dưới có thể kinh doanh. Nam Hải Phòng đang phát triển rất nhanh, dân cư đổ về đông nên ai ổn định mặt bằng trước sẽ có sẵn nguồn khách tại chỗ", chị Liêm cho biết.

Niềm tin của chị Liêm hoàn toàn có cơ sở khi khu đô thị Happy Home Tràng Cát dần hình thành cộng đồng cư dân quy mô lớn. Các mô hình kinh doanh phục vụ nhu cầu thiết yếu như café, minimart, nhà hàng, salon, phòng gym hay cửa hàng tiện lợi được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh. Lợi thế sở hữu nguồn khách sẵn có ngay trong nội khu cùng lượng cư dân từ khu vực lân cận giúp các hoạt động thương mại tại đây có thêm dư địa tăng trưởng bền vững.

Boutique Home sở hữu thiết kế đa công năng phù hợp cho cả an cư và kinh doanh

Còn với giới startup và người trẻ khởi nghiệp, Boutique Home tạo ra mô hình "live-work" tối ưu. Chủ sở hữu có thể sử dụng tầng dưới làm showroom, văn phòng hoặc studio sáng tạo, trong khi các tầng trên vẫn đảm bảo không gian sinh hoạt riêng tư. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực tài chính trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cho thuê lại nhìn thấy tiềm năng lớn từ nhu cầu lưu trú của đội ngũ chuyên gia và kỹ sư làm việc tại khu vực Nam Hải Phòng. Với cấu trúc nhiều tầng rộng rãi, Boutique Home có thể dễ dàng chuyển đổi thành căn hộ dịch vụ hoặc homestay cao cấp.

Trong "cuộc đua" bất động sản thương mại, vị trí đẹp luôn có giới hạn. Những nhà đầu tư sở hữu sớm hôm nay có cơ hội đón dòng khách đầu tiên, chiếm lợi thế kinh doanh và hưởng trọn sức bật khi đô thị vận hành đồng bộ, cộng đồng cư dân hình thành đông đúc.