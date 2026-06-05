Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát lệnh, một “ông trùm” địa ốc đã nhanh chóng đón đầu xu hướng mới tại Việt Nam

Ngày 19/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, theo Báo Chính phủ.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cần nghiên cứu và có chính sách tăng tốc phát triển thị trường cho thuê căn hộ và khuyến khích khu vực tư nhân cùng các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc xây dựng, tài trợ vốn và quản lý cho thuê căn hộ giá thuê rẻ được Nhà nước trợ giá cho các gia đình có thu nhập thấp và rất thấp không có khả năng mua nhà ở. Ông nhấn mạnh nhà ở phải phục vụ nhu cầu ở thực, không phải để đầu cơ tích sản.

Chưa đầy 2 tuần sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát lệnh, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra vào ngày 30/5, ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) cho biết doanh nghiệp đã chính thức bước vào phân khúc nhà ở cho thuê.

Cụ thể, tại giai đoạn đầu của dự án nhà ở xã hội Golden City (Tây Ninh), Hoàng Quân đã triển khai 4 tòa chung cư với khoảng 1.000 căn hộ, trong đó chia đều 2 tòa để bán và 2 tòa để cho thuê. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến dành tối thiểu 50% quỹ căn hộ tại các dự án để phát triển mô hình cho thuê.

Theo ông Tuấn, doanh nghiệp đã nhận được đề nghị hợp tác từ hai ngân hàng nhằm phát triển nhà ở cho thuê theo định hướng của Chính phủ.

Lãnh đạo Hoàng Quân cho biết nhu cầu thuê nhà ở hiện nay rất lớn, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thực tế tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc cho thấy, khi giá nhà vượt quá khả năng chi trả, xu hướng chuyển sang thuê nhà ngày càng phổ biến. Doanh nghiệp xác định đây là xu hướng tất yếu và đang chủ động chuẩn bị chiến lược đón đầu.

Tuy nhiên, bài toán tài chính vẫn là rào cản lớn đối với mô hình nhà ở xã hội cho thuê. Theo ông Tuấn, vòng đời dự án bất động sản thông thường đòi hỏi phải bán sản phẩm để thu hồi vốn và trả nợ. Trong khi đó, nếu đẩy mạnh cho thuê trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp sẽ đối mặt với áp lực khi lãi suất ngân hàng cao hơn doanh thu từ cho thuê, dẫn đến nguy cơ thua lỗ nếu triển khai ồ ạt. Vì vậy, trong ngắn hạn, việc phát triển quy mô lớn nhà ở xã hội cho thuê vẫn chưa khả thi về mặt tài chính.

Để tháo gỡ khó khăn, Hoàng Quân đã liên tục kiến nghị các bộ, ngành và Chính phủ. Theo doanh nghiệp, các vướng mắc đang dần được xử lý, đặc biệt sau chỉ đạo của Thủ tướng về kéo dài thời gian vay, cơ cấu lại nợ và giảm lãi suất. Hiện công ty đã nhận được đề xuất từ hai ngân hàng lớn về việc hỗ trợ nguồn vốn dài hạn chuyên biệt cho mảng nhà ở cho thuê và đang tiếp tục làm việc để tìm giải pháp tối ưu.

Hoàng Quân cho biết doanh nghiệp có lợi thế lớn trong lĩnh vực nhà ở xã hội, với sự ủng hộ từ các cơ quan quản lý. Cùng với sự hỗ trợ dự kiến từ Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, công ty đặt mục tiêu tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường. Khi bài toán lãi suất được giải quyết, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiên phong phát triển nhà ở xã hội cho thuê, tạo giá trị cho cộng đồng và cổ đông.

Tại đại hội, ông Trương Anh Tuấn cũng thông tin về kế hoạch phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 12.000 căn, tương đương 10 dự án. Đối với 38.000 căn còn lại, công ty đã cơ bản chuẩn bị quỹ đất sạch, pháp lý đầy đủ và dự kiến cần nguồn vốn không dưới 10.000 tỷ đồng.

Nguồn quỹ đất chủ yếu được hình thành thông qua đấu thầu, đấu giá. Hiện Hoàng Quân đã trúng thầu 2 dự án tại Cà Mau, đồng thời phát triển các quỹ đất sẵn có như HQC Trà Vinh, HQC Tâm Hương (Tân Hương). Với vốn điều lệ 6.266 tỷ đồng và kinh nghiệm triển khai, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quỹ đất và hợp tác với các đối tác tài chính.

Đáng chú ý, ông Tuấn cho biết HDBank đã cam kết đồng hành tài trợ vốn để Hoàng Quân hoàn thành mục tiêu 50.000 căn nhà ở xã hội. Doanh nghiệp kỳ vọng, với sự cải thiện về chính sách và nguồn vốn, các sản phẩm sẽ được thị trường hấp thụ nhanh.

Ông Nguyễn Long Triều – Tổng Giám đốc HQC cũng nói thêm, môi trường pháp lý hiện đang được tháo gỡ nhanh chóng, đặc biệt ưu tiên cho phân khúc nhà ở xã hội so với giai đoạn 2021–2023. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có lợi thế nhờ quỹ đất sạch, năng lực tài chính và mạng lưới đối tác chiến lược.

Các dự án của Hoàng Quân đang tiếp cận nguồn tín dụng ưu tiên từ ngân hàng, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở thực rất lớn. Thông qua các dự án chất lượng, doanh nghiệp cũng đang từng bước tái định vị thương hiệu trên thị trường.

Năm 2026, Hoàng Quân đặt mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận 120 tỷ đồng. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở các dự án đã hoàn thiện pháp lý, có thanh khoản cao và có khả năng ghi nhận doanh thu, thay vì dựa trên kỳ vọng như giai đoạn trước.