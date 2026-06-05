Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Buộc tháo dỡ sân Pickleball ở Cà Mau

| | Bất động sản

UBND phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) vừa xử phạt một hộ kinh doanh 34 triệu đồng do tự ý chuyển hơn 1.300 m² đất nông nghiệp sang xây dựng sân Pickleball và buộc tháo dỡ công trình vi phạm trong 10 ngày.

Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu (Cà Mau) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, giao thông đường bộ, đối với bà N.T.H. (hộ kinh doanh, ngụ phường Bạc Liêu), với tổng số tiền 34 triệu đồng.

Công trình vi phạm của bà H vừa bị Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chính.

Bà N.TH. bị phạt hành chính do tự ý chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước cho phép, với diện tích vi phạm hơn 1.360 m2 tại đường Trần Phú, phường Bạc Liêu.

Cụ thể, bà H. xây dựng cụm 5 sân pickleball có mái che, và các công trình phụ trợ liên quan trên đất nông nghiệp. Bà H. còn vi phạm khi dựng mái che bán cà phê trong phần đất giao thông (với diện tích 365 m2).

Ngoài phạt tiền, bà H. bị buộc phải phá dỡ công trình vi phạm để khôi phục lại tình trạng ban đầu ban đầu, buộc nộp lại tiền thu lợi bất chính từ vi phạm khoảng 780.000 đồng. Thời gian phá dỡ công trình vi phạm trong 10 ngày.

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt đầu thu hồi đất của hơn 1.850 hộ dân để làm siêu dự án 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Bắt đầu thu hồi đất của hơn 1.850 hộ dân để làm siêu dự án 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư Nổi bật

Nóng nhất lúc này: Di dời ga Hà Nội, trước Vingroup từng có 2 đề xuất là tâm điểm của dư luận

Nóng nhất lúc này: Di dời ga Hà Nội, trước Vingroup từng có 2 đề xuất là tâm điểm của dư luận Nổi bật

TPHCM điều chỉnh phạm vi nghiên cứu metro số 2, số 3

TPHCM điều chỉnh phạm vi nghiên cứu metro số 2, số 3

15:47 , 05/06/2026
Từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, nơi này sắp có thêm dự án 6.700 tỷ do Sun Group đầu tư

Từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, nơi này sắp có thêm dự án 6.700 tỷ do Sun Group đầu tư

14:58 , 05/06/2026
7 loại cây hút ẩm tốt thích hợp đặt trong phòng tắm

7 loại cây hút ẩm tốt thích hợp đặt trong phòng tắm

14:12 , 05/06/2026
Thiếu vật liệu xây dựng, TPHCM tính dùng vật liệu tái chế

Thiếu vật liệu xây dựng, TPHCM tính dùng vật liệu tái chế

13:40 , 05/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên