TPHCM điều chỉnh phạm vi nghiên cứu metro số 2, số 3

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo liên quan đến phạm vi nghiên cứu Tuyến đường sắt đô thị số 2 (TP Thủ Dầu Một - TPHCM).

Tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - Bình Dương) sẽ kết nối với tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) tại ga Tao Đàn

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương điều chỉnh phạm vi nghiên cứu Tuyến đường sắt đô thị số 2 (TP Thủ Dầu Một - TPHCM) và Tuyến đường sắt đô thị số 3 (Tao Đàn - An Hạ) theo đề xuất của Ban Quản lý đường sắt đô thị và Sở Xây dựng.

Cụ thể, Tuyến đường sắt đô thị số 2 có điểm đầu kết nối với Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, TPHCM), điểm cuối tại ga Tao Đàn, với tổng chiều dài khoảng 38,9 km.

Trong khi đó, Tuyến đường sắt đô thị số 3 có điểm đầu tại ga Tao Đàn, điểm cuối tại An Hạ, chiều dài khoảng 32,5 km.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố xem xét điều chỉnh quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với hai dự án nhằm bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ. Đồng thời, sở này chủ trì phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị tham mưu UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch vốn hằng năm, bảo đảm đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án.

Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành báo cáo rà soát quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM trong quý II/2026. Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để cập nhật vào Quy hoạch tổng thể TPHCM trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ban Quản lý đường sắt đô thị tham mưu UBND Thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị về các nội dung liên quan đến hai tuyến metro nêu trên tại phiên họp gần nhất.

Đối với Ban Quản lý đường sắt đô thị, UBND TPHCM yêu cầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, lập và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 (TP Thủ Dầu Một - TPHCM), sớm trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai theo kế hoạch.

Cơ quan này cũng được giao phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Tập đoàn Masterise trong quá trình nghiên cứu đầu tư hai tuyến metro số 2 và số 3; đồng thời nghiên cứu phương án kết nối nhằm bảo đảm tính liên thông, đồng bộ về công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật trong toàn mạng lưới đường sắt đô thị.