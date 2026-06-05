Từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, nơi này sắp có thêm dự án 6.700 tỷ do Sun Group đầu tư

Chiều 4/6, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu đô thị tại xã Măng Đen.

Ba dự án Khu đô thị số 1, số 4 và số 5 có tổng diện tích khoảng 788 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 26.466 tỷ đồng.

Trong đó đáng chú ý là Khu đô thị số 1 có quy mô 264 ha với 328 thửa đất. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; hồ sơ nộp tiền trồng rừng thay thế cũng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác đo đạc, kiểm kê tài sản gắn liền với đất đã hoàn thành đối với toàn bộ 328 thửa đất, tương ứng diện tích khoảng 185,9 ha. Chủ đầu tư đã cung cấp phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng cho Hội đồng bồi thường đối với 170 thửa đất.

Về xác định nguồn gốc đất, Hội đồng bồi thường đã hoàn thiện hồ sơ kiểm kê của 50 hộ gia đình, cá nhân với 68 thửa đất và chuyển cơ quan chuyên môn xác định nguồn gốc sử dụng đất để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, UBND xã Măng Đen đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, hoàn thành lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Khu đô thị số 1 và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét tháo gỡ; đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu các nội dung liên quan đến kinh phí thực hiện dự án.

UBND xã Măng Đen được yêu cầu khẩn trương gửi văn bản đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh xác minh nguồn gốc đất và phối hợp xây dựng giá đất cụ thể làm cơ sở công khai phương án bồi thường.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác giao đất và triển khai dự án đúng tiến độ. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất rừng để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Một góc xã Măng Đen (nguồn ảnh: Khánh Toàn).

Trước đó, đầu tháng 2/2026, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã ký hợp đồng với các nhà đầu tư thực hiện 3 dự án khu đô thị tại Măng Đen, trong đó có Khu đô thị số 1.

Cụ thể, Công ty TNHH Tập đoàn Sun World là nhà đầu tư dự án này, với tổng mức đầu tư khoảng 6.700 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 105 tháng. Dự án được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng, gắn với không gian sinh thái và cảnh quan đặc trưng của Măng Đen.

Hai dự án còn lại gồm Khu đô thị số 4 và Khu đô thị số 5. Trong đó, Khu đô thị số 4 do liên danh Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt và Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Ngôi sao Phú Quốc thực hiện, có quy mô hơn 247 ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.400 tỷ đồng, thời gian triển khai dự kiến 117 tháng. Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong 3 khu đô thị, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các khu chức năng đô thị hiện đại, đa dạng loại hình bất động sản.

Đối với Khu đô thị số 5, Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt là nhà đầu tư, với quy mô gần 277 ha, tổng mức đầu tư hơn 9.777 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 105 tháng. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện không gian đô thị, tạo sự liên kết đồng bộ giữa các khu chức năng tại Măng Đen.