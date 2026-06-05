"Đại gia phố núi" vang bóng một thời nay nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ vừa nhận chỉ đạo "nóng" liên quan đến siêu cao tốc 77.000 tỷ, dài 258 km đi qua 3 tỉnh rộng nhất Việt Nam

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc rà soát, tính toán phương án đầu tư tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị doanh nghiệp rà soát lại quy mô, phạm vi và sơ bộ tổng mức đầu tư, trong đó lưu ý các đoạn tuyến tránh đô thị đi trùng với quy hoạch cao tốc Bắc – Nam phía Tây đã được đầu tư phân kỳ như tuyến tránh Pleiku, Buôn Hồ, Ea H’leo và phía Đông Buôn Ma Thuột.

Hiện các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có văn bản đề xuất phương án đầu tư. Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư theo hình thức PPP, với thời điểm đầu tư trước năm 2030, Bộ Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện phương án, bảo đảm tính khả thi và tuân thủ quy định hiện hành.

Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, tuyến cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa dài gần 258 km, đi qua ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Điểm đầu kết nối Quốc lộ 19 tại xã Bàu Cạn (Gia Lai), điểm cuối nối với cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành và Quốc lộ 14 tại xã Nhân Cơ (Lâm Đồng).

Tuyến được đề xuất đầu tư giai đoạn đầu với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 77.000 tỷ đồng.

Dự kiến thời gian triển khai tối đa 4 năm, trong đó giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm, thi công và hoàn thành trong khoảng 3 năm.

Bản đồ hướng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Trước đó tại cuộc họp về phương án đầu tư xây dựng dự án vào ngày 25/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đánh giá việc đầu tư tuyến cao tốc là cần thiết, song yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ hiệu quả kinh tế – xã hội, tiềm năng phát triển vùng gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời tính toán chính xác suất vốn đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực.

Lãnh đạo ba địa phương Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng thống nhất giao Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ trì nhằm bảo đảm tính đồng bộ đối với dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và có ý nghĩa liên kết vùng sâu rộng.

Về phía doanh nghiệp, ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai cam kết đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo quy định của Luật PPP. Doanh nghiệp đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng sớm giao lập hồ sơ đề xuất và bố trí nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thống nhất với đề xuất của các địa phương và nhà đầu tư về việc nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc theo hình thức PPP, đồng thời nhấn mạnh cần điều chỉnh tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Theo Bộ trưởng, tuyến cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa không chỉ mở rộng không gian phát triển cho khu vực Tây Nguyên sau sáp nhập mà còn đóng vai trò trục xương sống kết nối liên vùng, tạo điều kiện đưa nông sản tới các cảng biển, phát huy tiềm năng kinh tế, đồng thời bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện phương án chi tiết để báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đồng thời kiến nghị Thủ tướng giao Bộ làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chủ trì nghiên cứu, triển khai dự án.