Liên doanh Nhật Bản – Singapore – Việt Nam phát triển dự án TT Genesis tại Nam TP.HCM

Liên doanh phát triển dự án TT GENESIS chính thức được thành lập thông qua sự hợp tác giữa TT Capital cùng các đối tác quốc tế gồm Cosmos Initia, Hinokiya Group, Koterasu Partners (những thương hiệu Nhật Bản uy tín trong lĩnh vực đầu tư Bất Động Sản) và Vietmax Capital (định chế tài chính hàng đầu đến từ Singapore).

Theo Ngài Tổng Lãnh sự, TT GENESIS là dự án sở hữu vị trí chiến lược tại Nam TP. Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu nhà ở thực ngày càng gia tăng của tầng lớp trung lưu, đồng thời là minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa kinh nghiệm phát triển bất động sản Nhật Bản, nguồn lực tài chính quốc tế và năng lực triển khai của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển chọn lọc hơn, yếu tố chất lượng sản phẩm, năng lực thực thi và giá trị sử dụng thực đang trở thành thước đo quan trọng đối với các dự án nhà ở. Đây cũng là nền tảng để các doanh nghiệp trong và ngoài nước gia tăng hợp tác, hướng tới việc kiến tạo những sản phẩm có giá trị bền vững và đáp ứng nhu cầu thực của thị trường.

Nghi thức Ký kết Liên doanh Dự án TT GENESIS sáng ngày 4/6/2026.

Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhật Bản, Singapore và Việt Nam mà còn thể hiện niềm tin dài hạn đối với tiềm năng phát triển của thị trường nhà ở tại TP. HCM.

Toàn cảnh Lễ Ký Kết Liên Doanh Dự Án TT GENESIS.

Đón đầu động lực tăng trưởng mới của khu Nam

Sự thay đổi về hạ tầng đang kéo theo thay đổi trong hành vi lựa chọn nơi an cư. Khi khả năng kết nối được cải thiện, khoảng cách địa lý không còn là rào cản quá lớn đối với nhóm khách hàng làm việc tại khu trung tâm nhưng ưu tiên môi trường sống thoáng hơn, mật độ thấp hơn và có nhiều không gian xanh hơn. Xu hướng này giúp khu nam dần thu hút lại nhu cầu ở thực, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ và các gia đình tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và chất lượng sống. Người mua hiện chú trọng nhiều hơn đến trải nghiệm sống tổng thể, từ môi trường, tiện ích nội khu đến yếu tố sức khỏe thể chất và tinh thần.

TT GENESIS có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, nằm ngay mặt tiền đường 30M, KDC Đào Sư Tích - Phước Kiển, Nhà Bè (TP.HCM). Dự án tiếp giáp với các khu đô thị quy mô của khu Nam TP.HCM như KĐT Phú Mỹ Hưng, Zeitgeist Nhà Bè (GS Metrocity), một số đô thị quy mô 200-300ha (chưa công bố thông tin). Theo đó, với lợi thế vị trí, tiềm năng hạ tầng giao thông kết nối, nhu cầu ở thực tăng cao và mặt bằng giá tốt, Liên doanh tự tin dự án TT GENESIS sẽ thu hút sự quan tâm của thị trường trong thời gian tới.

Phối cảnh dự án TT GENESIS (hình ảnh minh họa).

TT GENESIS tọa lạc tại khu vực Phước Kiển, Nhà Bè – một trong những khu vực đang được hưởng lợi trực tiếp từ quá trình mở rộng hạ tầng giao thông phía Nam TP. HCM.

Dự án nằm trên trục Song hành Lê Văn Lương, kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông huyết mạch như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ và cao tốc Bến Lức – Long Thành. Đồng thời, khu vực này còn được định hướng phát triển đồng bộ cùng hệ thống giao thông công cộng tương lai gồm MRT số 4, MRT số 7 và tuyến Metro Bến Thành – Cần Giờ.

Giới chuyên môn đánh giá, sự phát triển của hạ tầng giao thông không chỉ cải thiện khả năng kết nối mà còn tạo động lực gia tăng giá trị bất động sản cho toàn khu vực Nam TP. Hồ Chí Minh trong trung và dài hạn.

Sự cộng hưởng của kinh nghiệm quốc tế và am hiểu thị trường địa phương

Theo các bên tham gia liên doanh, TT GENESIS được phát triển trên cơ sở kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển nhà ở nhiều thập kỷ của các doanh nghiệp Nhật Bản, năng lực tài chính quốc tế cùng sự am hiểu sâu sắc về thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Tín – Chủ tịch HĐQT TT Capital cho biết: "Chúng tôi tin tưởng rằng sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án của TT Capital, kinh nghiệm quốc tế của Cosmos Initia thuộc Tập đoàn Daiwa House, sự tham gia của Hinokiya cùng nguồn lực tài chính mạnh mẽ từ Quỹ đầu tư Vietmax Capital Singapore và Koterasu Nhật Bản sẽ tạo dựng một liên minh vững mạnh, đủ năng lực tạo nên những thành công mới tại dự án TT GENESIS, đáp ứng nhu cầu ở thực ngày càng gia tăng tại Nam TP. Hồ Chí Minh."

Đại diện Liên doanh: Ông Nguyễn Trung Tín_Chủ Tịch HĐQT TT CAPITAL.

Theo ông Tín, sự tham gia của các đối tác quốc tế không chỉ mang đến nguồn lực tài chính mà còn đóng góp kinh nghiệm quản lý, tiêu chuẩn phát triển và hệ thống kiểm soát chất lượng đã được áp dụng tại nhiều thị trường phát triển trong khu vực.

Hướng tới chuẩn sống chất lượng cao & cộng đồng cư dân tri thức

Trên quỹ đất rộng 1,9ha, TT GENESIS được quy hoạch gồm hai tòa tháp căn hộ cao 30 tầng và 12 căn nhà phố biệt lập với hơn 1.400 sản phẩm nhà ở.

Đáng chú ý, toàn bộ căn hộ đều được thiết kế với ban công và sân phơi riêng biệt, đồng thời tối ưu khả năng tiếp cận không gian tự nhiên, phù hợp với xu hướng lựa chọn nhà ở ngày càng đề cao yếu tố sức khỏe, môi trường sống và chất lượng trải nghiệm.

Một trong những lợi thế đáng chú ý của TT GENESIS là vị trí nằm tiệm cận đô thị Phú Mỹ Hưng và đô thị Zeitgeist City – hai trung tâm phát triển quan trọng của khu Nam TP. HCM. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng hệ thống giáo dục quốc tế, bệnh viện FV, trung tâm triển lãm SECC cùng chuỗi tiện ích thương mại và dịch vụ cao cấp hình thành trong nhiều năm qua.

Với nhiều yếu tố thuận lợi về vị trí, chỉn chu trong thiết kế kiến trúc, hướng đến xây dựng cộng đồng tri thức, TT GENESIS được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý của phân khúc nhà ở chất lượng cao phục vụ nhu cầu ở thực. Sự hợp tác lần này cũng chính là bảo chứng cho uy tín, trách nhiệm của các nhà phát triển hàng đầu, từ đó, khẳng định tầm nhìn dài hạn trong việc kiến tạo những sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực, chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Việc "bắt tay" giữa 5 Liên doanh, dự án TT GENESIS là sự khởi đầu cho một chuẩn mực phát triển mới tại thị trường khu Nam nói riêng, TP.HCM nói chung. Đó không chỉ là nguồn cung mới "hiếm hoi" xuất hiện tại thị trường khu Nam TP. HCM trong năm 2026, mà còn là sự cộng hưởng năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển quốc tế và sự am hiểu thị trường Việt Nam, từ đó, tạo ra những sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng khắt khe đến tay khách hàng trong tương lai.

Đây là dự án bất động sản thứ hai do TT Capital phát triển cùng đối tác Nhật. Trước đó, tại Bình Dương (cũ, nay là TP.HCM), Liên doanh Nhật Cosmos Initia, TT Capotal và Koterasu Group đã thành công với dự án căn hộ TT AVIO. Với quy mô khoảng 2.000 sản phẩm, được xây dựng trên khu đất rộng gần 1,6ha, dự án hiện đang đẩy tiến độ để bàn giao nhà vào cuối năm 2027.