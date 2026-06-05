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Chiến lược của 2 ông lớn bất động sản: Nơi có hơn 20 dự án, nơi là thánh địa du lịch – hạ tầng

| | Bất động sản

Một bên mạnh về đại đô thị, một bên áp đảo ở du lịch – nghỉ dưỡng, Vinhomes và Sun Group đang chia nhau những phân khúc quan trọng nhất của thị trường.

So sánh “đại bản doanh” của Vinhomes và Sun Group: Nơi có hơn 20 dự án, nơi lập đế chế du lịch – hạ tầng - Ảnh 1.

Với hàng chục dự án cùng dòng vốn hàng tỷ USD, Vinhomes và Sun Group đang trở thành hai thế lực có ảnh hưởng lớn tại Hà Nội và Đà Nẵng, không chỉ ở quy mô phát triển mà còn ở cách định hình không gian đô thị. Ảnh minh hoạ do AI tạo.

So sánh “đại bản doanh” của Vinhomes và Sun Group: Nơi có hơn 20 dự án, nơi lập đế chế du lịch – hạ tầng - Ảnh 2.

Điểm thú vị là mỗi bên lại theo đuổi một hướng đi khác nhau. Vinhomes thiên về mô hình “thành phố trong lòng thành phố”, tập trung quy mô cư dân lớn, hệ sinh thái tiện ích khép kín. Sun Group lại tập trung vào kiến trúc biểu tượng, cảnh quan mở cùng hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp. Ảnh: Cầu Vàng Đà Nẵng (Sun Group).

So sánh “đại bản doanh” của Vinhomes và Sun Group: Nơi có hơn 20 dự án, nơi lập đế chế du lịch – hạ tầng - Ảnh 3.

Đặc biệt, tại Hà Nội, Vinhomes giữ lợi thế lớn khi sở hữu khoảng trên dưới 20 dự án lớn nhỏ như Vinhomes Ocean Park; Vinhomes Smart City; Vinhomes Riverside; Times City, Royal City…, trải dài từ nội đô đến các vành đai mới. Cùng với đó là các quỹ đất “khủng” tại cửa ngõ Thủ đô, nơi hình thành loạt đại đô thị quy mô lên đến hàng nghìn ha.

So sánh “đại bản doanh” của Vinhomes và Sun Group: Nơi có hơn 20 dự án, nơi lập đế chế du lịch – hạ tầng - Ảnh 4.

Điển hình là Vinhomes Ocean City với quần thể Ocean Park 1, 2, 3, tổng quy mô gần 1.200 ha, rộng gấp 2,5 lần hồ Tây. Với quy hoạch gần 100.000 dân, dự án vận hành như một đô thị vệ tinh độc lập ở phía Đông, giải quyết áp lực dân số cho vùng lõi trung tâm.

So sánh “đại bản doanh” của Vinhomes và Sun Group: Nơi có hơn 20 dự án, nơi lập đế chế du lịch – hạ tầng - Ảnh 5.

Tại cửa ngõ phía Tây, dự án Vinhomes Smart City (phường Tây Mỗ, Hà Nội) là đại đô thị sở hữu không gian sống xanh đáng mơ ước phía Tây Hà Nội với quy mô 280 ha. Điểm nhấn lớn nhất là bộ ba công viên chủ đề liên hoàn rộng 16,3 ha kết hợp cùng hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" gồm Vincom, Vinmec, Vinschool và VinBus.

So sánh “đại bản doanh” của Vinhomes và Sun Group: Nơi có hơn 20 dự án, nơi lập đế chế du lịch – hạ tầng - Ảnh 6.

Ngoài ra, Vinhomes Global Gate tại phường Đông Anh (Hà Nội), quy mô gần 400ha, vốn đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, cũng tạo tâm điểm với tổ hợp triển lãm, thương mại và nhà ở. Điểm nhấn là Trung tâm Triển lãm Việt Nam mang hình tượng thần rùa Kim Quy cao hơn 56 m, thuộc nhóm lớn nhất Đông Nam Á và top 10 thế giới.

So sánh “đại bản doanh” của Vinhomes và Sun Group: Nơi có hơn 20 dự án, nơi lập đế chế du lịch – hạ tầng - Ảnh 7.

Ngược lại tại Đà Nẵng, Sun Group xây dựng hệ sinh thái đa dạng, từ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đến bất động sản cao cấp và cảnh quan đô thị. Tính cả công trình biểu tượng lẫn dự án đô thị, số lượng dự án của doanh nghiệp này đã tiệm cận hàng chục.

So sánh “đại bản doanh” của Vinhomes và Sun Group: Nơi có hơn 20 dự án, nơi lập đế chế du lịch – hạ tầng - Ảnh 8.

Tại đây, Sun Group được xem là một trong những doanh nghiệp “khai phá” phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Dù không chiếm ưu thế ở nhà ở đại chúng, tập đoàn này gần như chưa có đối thủ tương xứng trong mảng bất động sản hàng hiệu, nghỉ dưỡng sang trọng và hệ sinh thái du lịch. Ảnh: Bên trong Ba Na Hills Golf Club.

So sánh “đại bản doanh” của Vinhomes và Sun Group: Nơi có hơn 20 dự án, nơi lập đế chế du lịch – hạ tầng - Ảnh 9.

Ở mảng giải trí, Sun Group sở hữu nhiều công trình nổi bật như Sun World Ba Na Hills, Asia Park gắn liền với Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) giúp thu hút dòng khách du lịch trong và ngoài nước. Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, hệ sinh thái của Sun Group trải dài từ InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Premier Village Danang, Novotel Danang đến Mercure French Village. Ảnh: Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

So sánh “đại bản doanh” của Vinhomes và Sun Group: Nơi có hơn 20 dự án, nơi lập đế chế du lịch – hạ tầng - Ảnh 10.

Hiện Sun Group đang đẩy mạnh phát triển loạt dự án đô thị ven sông Hàn như Sunneva Island, Sun Riverpolis, Nam Hòa Xuân,...Nổi bật là dự án Sun Symphony Residence (phường Sơn Trà, Đà Nẵng) quy mô khoảng 8 ha, gồm căn hộ, shophouse và villa cao cấp. Đây cũng là dự án có tốc độ triển khai ấn tượng khi chỉ sau 2 năm ra mắt (2024), đến nay các tòa S1, S2, S3 đã bắt đầu bàn giao.

So sánh “đại bản doanh” của Vinhomes và Sun Group: Nơi có hơn 20 dự án, nơi lập đế chế du lịch – hạ tầng - Ảnh 11.

Tương tự, Sun Cosmo Residence (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), quy mô gần 4ha, cạnh cây cầu Trần Thị Lý cũng cho thấy sức hút khai thác cho thuê khi căn hộ tại The Panoma ghi nhận giá khoảng 18 triệu đồng/tháng với căn studio, 25 triệu đồng/tháng với căn 1PN+ và lên tới 42 triệu đồng/tháng với căn 2PN.

Huy Nguyễn

Huy Nguyễn

An Ninh Tiền Tệ

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