Chiến lược của 2 ông lớn bất động sản: Nơi có hơn 20 dự án, nơi là thánh địa du lịch – hạ tầng

Đặc biệt, tại Hà Nội, Vinhomes giữ lợi thế lớn khi sở hữu khoảng trên dưới 20 dự án lớn nhỏ như Vinhomes Ocean Park; Vinhomes Smart City; Vinhomes Riverside; Times City, Royal City…, trải dài từ nội đô đến các vành đai mới. Cùng với đó là các quỹ đất “khủng” tại cửa ngõ Thủ đô, nơi hình thành loạt đại đô thị quy mô lên đến hàng nghìn ha.