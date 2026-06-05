Chiến lược của 2 ông lớn bất động sản: Nơi có hơn 20 dự án, nơi là thánh địa du lịch – hạ tầng
Một bên mạnh về đại đô thị, một bên áp đảo ở du lịch – nghỉ dưỡng, Vinhomes và Sun Group đang chia nhau những phân khúc quan trọng nhất của thị trường.
Huy Nguyễn
Huy Nguyễn
An Ninh Tiền Tệ
Theo An Ninh Tiền Tệ
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