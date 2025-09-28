Bão số 10 Bualoi sắp đổ bộ: Ít nhất 4 địa phương cho học sinh nghỉ học ngày mai

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, vi trí tâm bão số 10 (Bão Bualoi) lúc 10h vào khoảng 17.0 độ Vĩ Bắc; 108.8 độ Kinh Đông, cách Tp. Huế khoảng 125 km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 240km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của bão, sáng 28/9, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh, học viên nghỉ học ngày 29/9 để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi.

Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, học sinh tất cả các trường trên toàn tỉnh sẽ nghỉ học vào ngày 29/9. Ngành Giáo dục Nghệ An yêu cầu các trường lên phương án, tổ chức phòng chống bão để bảo vệ cơ sở vật chất của trường.

Biển động dữ dội trước giờ bão Bualoi ập đến - Ảnh: VTC News

Trước đó, ngày 27/9, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng có văn bản gửi Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh về công tác ứng phó với bão Bualoi.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Bên cạnh đó, các địa phương cần thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học ngày 29/9 để đảm bảo an toàn.

Cũng trong ngày 28/9, trên địa bàn TP Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng ven biển như Chân Mây – Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Điền… sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

UBND TP Huế đã ra công văn yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 10h đến 14h ngày 28/9, trừ lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt theo điều động.

Địa phương yêu cầu cơ quan, đơn vị, trường học chủ động cho nghỉ làm, nghỉ học để đảm bảo an toàn.

UBND xã, phường tổ chức thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, sơ tán khi cần, tránh để xảy ra thiệt hại do gió bão.



