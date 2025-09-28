Bão số 10 dự báo đổ bộ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vào ban đêm, chệch hướng Bắc nên càng nguy hiểm

13 giờ chiều 28-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 Bualoi đi qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Dự báo mới về hướng đổ bộ, mức độ ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, cho biết đến thời điểm hiện nay, bão số 10 Bualoi còn đang ở bờ biển Nam Quảng Trị và Huế. "Có thể khẳng định là Đà Nẵng, Huế và Nam Quảng Trị về gió là an toàn, mặc dù vẫn có thể có mưa cục bộ" - ông thông tin.

Hiện nay, vấn đề quan tâm nhất là bão sẽ đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Bão còn cách bờ biển Hà Tĩnh là 220 km và cách Nghệ An là 300 km.

"Bão số 10 Bualoi có đi chậm lại một chút và có chệch hướng Bắc nhiều hơn so với dự báo ngày hôm qua (hôm qua dự báo đổ bộ giữa Hà Tĩnh và Nghệ An). Chính vì bão chệch Bắc và thời gian đi trên biển lâu hơn nên vùng ảnh hưởng của bão sẽ mở rộng ra nhiều hơn, đặc biệt là Thanh Hóa sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn so với dự báo ngày hôm qua" - Thứ trưởng Hiệp cho biết.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến có tâm bão số 10 đi qua

Tác động của gió sẽ bắt đầu khoảng 20 đến 21 giờ ở Hà Tĩnh. Sau đó cứ dịch dần 1-2 tiếng thì đến các địa phương còn lại là Nghệ An và Thanh Hóa.

Cụ thể, bắt đầu có gió mạnh tại Hà Tĩnh là khoảng 19-20 giờ. Gió mạnh nhất ở Hà Tĩnh là khoảng 0 giờ đến 1 giờ rạng sáng 29-9, có thể giật lên cấp 14. "Chúng tôi lưu ý nhất là Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vì mỏm Kỳ Anh là mỏm nhô ra biển và thường xuyên có lốc xoáy" - Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo mới nhất về diễn biến bão số 10 Bualoi

Tại Nghệ An, gió mạnh nhất vào khoảng 2 đến 3 giờ đêm nay. Gió giật tại Nghệ An là cấp 14. Tại Thanh Hóa, gió mạnh nhất vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng. Gió giật tại Thanh Hóa ở cấp 12-13.

"Thời gian lưu bão trên đất liền khá dài, khoảng 6 tiếng. Vì thời gian bão tiếp cận muộn hơn, cộng thêm ảnh hưởng của triều cường sẽ nguy hiểm hơn so với dự báo ngày hôm qua, theo đó cảnh giác với nước dâng ở biển và sóng sẽ cao hơn "- Thứ trưởng Hiệp cho biết.

Do bão đi chậm lại và đi dọc bờ biển, vùng ảnh hưởng của mưa và mưa thực tế sẽ cao hơn dự báo hôm qua. Mưa phổ biến sẽ tầm độ khoảng 300 đến 400 mm, cao hơn mức dự báo hôm qua (200 đến 250 mm). Đặc biệt nguy hiểm là mưa cục bộ (tức là mưa 300 mm/3 tiếng đồng hồ) sẽ rất nhiều ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Mưa cục bộ này ảnh hưởng rất lớn đến sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt là khu vực miền núi.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, vì bão đổ bộ ban đêm nên các biện pháp sẽ rất khó khăn. Do đó, mọi việc phải chuẩn bị trước và ngay từ bây giờ. Đề nghị các địa phương, đặc biệt trong công tác chỉ đạo là không được chủ quan.

Phó Thủ tướng lưu ý 3 vấn đề trọng tâm phòng, chống bão số 10 Bualoi

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, theo dự báo, bão số 10 Bualoi đang di chuyển dọc theo ven biển và có xu hướng đi lên phía Bắc. Tâm bão dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An, ngoài ra cần lưu ý thêm tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là vùng ven biển tỉnh Nam Định cũ, cũng nằm trong vùng gió mạnh cấp 7-8 và cần hết sức cảnh giác.

3 nhóm vấn đề trọng tâm được Phó Thủ tướng lưu ý. Thứ nhất, cường độ bão khi vào bờ vẫn ở cấp 11-13, gió giật mạnh tới cấp 13, có khả năng gây hư hại lớn cho nhà cửa và công trình. Thời gian bão đổ bộ lại rơi vào ban đêm, gây khó khăn cho ứng phó. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản phải hoàn tất trước 15 giờ ngày 28-9.

Thứ hai, công tác di dời dân phải thực hiện quyết liệt, không được chủ quan. Kinh nghiệm cho thấy, khi triều cường dâng 1,5-2 m, sóng có thể cao 3-5 m, nên phạm vi ảnh hưởng không chỉ trong bán kính 200 m từ bờ biển. Các địa phương cần tính toán thực tiễn để khoanh vùng, tổ chức sơ tán an toàn.

Thứ ba, lượng mưa dự báo từ 200-500 mm, song thực tế có thể lớn hơn do hoàn lưu bão rộng, gây mưa lớn ở cả những vùng ngoài bán kính tác động trực tiếp, như Tây Thanh Hóa, miền núi Nghệ An, Sơn La, Đông Bắc Bộ. Nhiều hồ chứa đã gần đầy, có nơi đạt cấp độ 1-2, nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt rất cao.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan khí tượng thủy văn theo dõi sát, tăng cường cảnh báo, nhất là ở lưu vực sông liên vùng, kể cả các sông từ nước ngoài đổ về miền Trung.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý bài học từ bão số 5: Sau khi tâm bão đi qua, vùng gió mạnh vẫn kéo dài thêm 6 giờ. Do đó, không thể chủ quan khi thấy bão tạm lắng vào chiều tối. Các địa phương tiếp tục duy trì cảnh giác suốt đêm - thời điểm nguy hiểm nhất.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục kiểm tra, huy động, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; lực lượng quân đội, công an luôn sẵn sàng hỗ trợ, nếu trước 17 giờ cùng ngày, còn có nơi trọng yếu mà lực lượng tại chỗ không đáp ứng được, địa phương phải báo cáo Trung ương ngay để kịp thời điều động, hỗ trợ.