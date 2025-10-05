Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bão số 11 cách Quảng Ninh 210km, gió mạnh trên đất liền từ đêm nay đến trưa mai

05-10-2025 - 21:35 PM | Xã hội

Bão số 11 Matmo cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km, chuyên gia cảnh báo, thời điểm gió mạnh trên đất liền nước ta kéo dài từ đêm nay đến trưa mai 6/10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, vị trí tâm bão số 11 Matmo đang trên bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Đông Nam và bắt đầu quá trình suy yếu như dự báo.

Lúc 17h cùng ngày, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo, khu vực các đảo Cô Tô và Bạch Long Vĩ sẽ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12 trong khoảng thời gian từ 0h đến 8h ngày 6/10.

Bão số 11 cách Quảng Ninh 210km, gió mạnh trên đất liền từ đêm nay đến trưa mai- Ảnh 1.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 11 Matmo. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo, chiều tối nay (5/10), bão số 11 (Matmo) sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.Sau đó, bão di chuyển dọc ven biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ và có khả năng đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) trong khoảng nửa đêm nay đến sáng sớm 6/10.

Lúc 4h ngày 6/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ giảm xuống cấp 8-9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng.

Đến 16h ngày 6/10, bão số 11 Matmo trên khu vực vùng núi phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Trên đất liền, theo dự báo hiện tại, khu vực ven biển Quảng Ninh, phía Bắc của TP Hải Phòng khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13.

Gió mạnh cấp 8 có thể mở rộng sang tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt các xã, phường ven biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sâu hơn trong đất liền phía Đông Bắc sẽ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Hoàn lưu cơn bão số 11 Matmo tương đối rộng, thời điểm gió mạnh trên đất liền có thể kéo dài từ đêm nay đến trưa mai.

Huệ Nguyễn/ VTC News

