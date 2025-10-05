Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bão số 11 sức gió rất mạnh sắp đổ bộ vào nước ta: Hà Nội và 16 tỉnh, thành đặc biệt chú ý

05-10-2025 - 07:13 AM | Xã hội

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 22h đêm 4/10, bão Matmo (bão số 11) nằm trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh khoảng 680km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Cấp 12 là cấp bão rất mạnh, với sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Như vậy, so với chiều tối 3/10 khi bão mới vào Biển Đông, bão đã tăng liền 2 cấp.

Bão số 11 sức gió rất mạnh sắp đổ bộ vào nước ta: Hà Nội và 16 tỉnh, thành đặc biệt chú ý- Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Matmo vào đêm 4/10 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 (gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Trước diễn biến của bão Matmo, Chính phủ đã có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên) chủ động có các biện pháp ứng phó.

Riêng khu vực Hà Nội được dự báo it khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão song do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Duy Anh

