Bão số 12 giật cấp 12 đang tiến vào đất liền, 1 tỉnh bắn pháo hiệu khẩn cấp lúc rạng sáng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin lúc 11h ngày 21/10 về cơn bão số 12 – hiện đang hoạt động trên khu vực Biển Đông và được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong 48 giờ tới.

Cụ thể, lúc 10h ngày 21/10, tâm bão ở vị trí khoảng 17,8 độ vĩ Bắc – 112,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 125km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9–10 (75–102 km/h), giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10–15 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ giữ hướng di chuyển Tây Nam, tiến gần khu vực biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc vào sáng 22/10. Lúc này, cường độ gió có khả năng giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Đến sáng 23/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, đổ bộ vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 48 giờ tới được xác định trong khoảng 15,0–19,0 độ vĩ Bắc và 108,5–113,5 độ kinh Đông, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực biển phía Tây Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 12 Fengshen thời điểm 11h20 ngày 21/10 - Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Trên biển, khu vực phía Tây Bắc Biển Đông (gồm Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 12, sóng cao 5–7m, biển động rất mạnh. Từ sáng 22/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm Lý Sơn và Cù Lao Chàm, có thể có gió mạnh cấp 7–8, giật cấp 10, sóng cao 3–5m.

Trên đất liền, hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió Đông được dự báo gây mưa rất to trên diện rộng từ đêm 22 đến ngày 27/10. Tổng lượng mưa phổ biến:

Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi: 200–400mm, có nơi trên 500mm. Nam Quảng Trị – Đà Nẵng: 500–700mm, có nơi vượt 900mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng và đô thị, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Nước sông Hàn dâng cao, tỉnh Quảng Ngãi bắn pháo hiệu khẩn cấp

Trên VietNamnet cho hay, sáng ngày 21/10, do ảnh hưởng của bão số 12, nước sông Hàn dâng cao kết hợp với sóng lớn liên tục đánh mạnh vào bờ kè đường Như Nguyệt tại khu vực chân cầu Thuận Phước (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Thủy triều lên cao kèm theo gió mạnh khiến sóng cao trên 3m liên tục ập vào bờ. Nhiều thời điểm, sóng tràn qua lan can chắn, tạo thành cột nước vọt cao vượt mép kè, sau đó đổ ồ ạt xuống vỉa hè rồi tràn ra lòng đường.

Lực va đập mạnh của sóng khiến gạch lát vỉa hè bị xô lệch, bong tróc; nhiều mảng gạch bị bật khỏi nền, nằm rải rác khắp khu vực. Một số đoạn vỉa hè bị xói mòn, nước ngập thành vũng trên mặt đường Như Nguyệt.

Theo dự báo, từ ngày 22 đến 26/10, Đà Nẵng và khu vực lân cận có mưa rất lớn 500–700 mm, có nơi trên 900 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt đô thị.

Sóng đánh rất mạnh ở sông Hàn sáng nay - Ảnh: Người lao động

Tại Quảng Ngãi, trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen (bão số 12), rạng sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã đồng loạt bắn pháo hiệu tại 4 điểm cửa biển Sa Kỳ, Sa Cần, Sa Huỳnh và đặc khu Lý Sơn, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.

Trong diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công điện số 1846/CĐ-BGD&ĐT gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó bão số 12.

Công điện nêu rõ, dự báo trong những ngày tới, bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và cơ sở vật chất ngành giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.