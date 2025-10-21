Bão số 12 sẽ gây mưa to đến mức nào và kéo dài trong bao nhiêu ngày?

Bão số 12 chuyển hướng, giảm tốc khi gặp không khí lạnh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, áng nay (21/10), bão số 12 đang có dấu hiệu chuyển hướng do chịu tác động từ khối không khí lạnh đang bao trùm Bắc Bộ.

Dự báo trong những ngày tới, hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa lớn diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: Hồi 4 giờ sáng 21/10, tâm bão số 12 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây khoảng 20 km/h. Tốc độ hiện nay đã chậm lại so với thời điểm bão vào Biển Đông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 12 sáng 21/10 (Ảnh: NCHMF).

Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ tới, bão tiếp tục giảm tốc và đổi hướng về tây tây nam, do chịu tác động của không khí lạnh tăng cường từ phía bắc. Dự báo đến 4 giờ ngày 22/10, tâm bão tiến gần đặc khu Hoàng Sa và duy trì cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Ngày 23/10, khi di chuyển đến vùng biển từ TP. Huế đến Quảng Ngãi, bão số 12 có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ còn cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực nam Lào vào ngày 24/10.

Mưa lớn diện rộng ở Trung Trung Bộ

Từ đêm 22/10 đến 26/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và gió đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn trên diện rộng.

Khu vực Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi, tổng lượng mưa 5 ngày tới phổ biến trong khoảng 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Trọng tâm mưa từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng mưa lên tới 500-700 mm, cục bộ có thể vượt 900 mm.

Mưa lớn khả năng kéo dài đến cuối tháng 10, làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng và đô thị. Các địa phương cần đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, đồng thời chủ động phương án sơ tán dân cư tại khu vực nguy cơ cao.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng đạt và vượt báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 rất nguy hiểm.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và không khí lạnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai. Trong đó, tập trung kiểm soát tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn tránh trú an toàn; kiểm tra hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện trước mưa lớn kéo dài; chủ động sơ tán dân ở vùng trũng thấp, ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở.

Bão số 12 tuy không quá mạnh nhưng diễn biến phức tạp do tương tác với không khí lạnh. Rủi ro chính không nằm ở sức gió mà ở mưa lớn kéo dài, ngập lụt trên diện rộng, cần đặc biệt lưu ý nguy cơ sạt lở, lũ quét ở vùng núi Trung Trung Bộ.