Chuyên gia: Bão số 12 gây mưa dồn dập, miền Trung nguy cơ lũ lụt hết tháng 10

Chiều 20/10, tại buổi họp báo thông tin về bão số 12 Fengshen , ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, điểm nguy hiểm nhất của cơn bão là lượng mưa khổng lồ có thể gây ngập lụt diện rộng và kéo dài nhiều ngày.

Bão số 12 có thể đổ bộ đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào sáng 23/10.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, lúc 13h ngày 20/10, bão số 12 ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc – 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Ngay sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và có xu hướng mạnh thêm, đạt cường độ cực đại cấp 11, giật cấp 13 trong 24 giờ tới.

Tuy nhiên, từ ngày 22/10 trở đi, khi tiến gần vùng biển phía Tây Bắc Hoàng Sa, bão bắt đầu chuyển hướng dần sang Tây Nam và suy yếu. Bão Fengshen khả năng đạt cường độ cực đại cấp 11, giật cấp 13 vào ngày mai (21/10). Dự báo bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào sáng 23/10, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vị chuyên gia cho biết, đây là kịch bản có khả năng cao nhất – bão số 12 dù suy yếu nhanh sau khi vào đất liền nhưng hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn trên diện rộng, tập trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

"Dù sức gió không quá lớn, nhưng do ảnh hưởng của các yếu tố hoàn lưu, không khí lạnh, nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, có thể gây ra lũ lụt kéo dài đến hết tháng 10, thậm chí tới đầu tháng 11", ông Lâm nhận định.

Dự báo lượng mưa phổ biến tại các khu vực như sau: từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi có mưa 200-400 mm, nơi cao trên 500 mm. Đặc biệt, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng được cảnh báo có mưa rất lớn 500-700 mm, cục bộ vượt 900 mm. Lượng mưa một số nơi có thể đạt 100mm/ngày.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Các chuyên gia dự báo sự nguy hiểm của cơn bão này không nằm ở tốc độ gió, mà nằm ở lượng mưa đặc biệt lớn, nguy cơ lũ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Bão số 12 đe dọa các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Do mưa lớn kéo dài, các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Từ 23-30/10, trên các sông này sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn. Mực nước đỉnh lũ đạt hoặc vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu và diện rộng, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt ở mức cấp 3.

Vì vậy, người dân khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, cần chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất. Chính quyền các địa phương được khuyến nghị tạm hoãn các cuộc họp không cấp thiết, huy động toàn hệ thống chính trị tham gia hỗ trợ sơ tán, di dời dân và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trong thời gian mưa lũ phức tạp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đạt cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5 m, khu vực gần tâm bão 5-7 m, biển động dữ dội.