Bão số 13 đã đi qua, các địa phương nào tiếp tục có mưa rất to?

Sáng sớm nay (7/11), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát thông báo tin cuối cùng về cơn bão số 13 – Kalmaegi, cho biết bão đã suy yếu thành vùng áp thấp sau khi đi sâu vào đất liền khu vực Trung – Nam Lào.

Lúc 4 giờ sáng, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, nằm trên khu vực Hạ Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục tan dần.

Sau khi bão số 13 suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào, hoàn lưu mưa lớn vẫn tiếp tục gây nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Trong bản tin lúc 6h30 sáng 7/11, Trung tâm Dự báo cho hay, trong 24 giờ qua, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng ghi nhận mưa rất lớn, phổ biến 150–300mm, có nơi vượt 300mm. Một số điểm có lượng mưa đặc biệt cao gồm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 310mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 316mm, Hồ Hà Nhe (Gia Lai) 263mm, Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế) gần 200mm. Nhiều khu vực đã đạt hoặc vượt ngưỡng bão hòa đất, tiềm ẩn sạt lở nghiêm trọng.

Trong 3–6 giờ tới, mưa vẫn tiếp diễn ở các tỉnh nói trên, lượng mưa dự báo thêm 5–10mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún rất cao tại các khu vực đồi núi, đặc biệt là huyện A Lưới (Huế), Trà My – Nam Giang (Quảng Nam), Sơn Tây – Trà Bồng (Quảng Ngãi), Chư Sê – Kông Chro (Gia Lai), Krông Bông – Ea Súp (Đắk Lắk) cùng nhiều khu vực miền núi phía Bắc Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Từ ngày 7/11 đến hết ngày 08/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm 08/11 mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm.

Bão số 13 quét qua gây thiệt hại nghiêm trọng

Bão Kalmaegi quét qua khu ven biển và hạ du phía đông Đắk Lắk, phía đông Gia Lai gây thiệt hại nghiêm trọng. Lực lượng chức năng triển khai ca nô cứu hộ xuyên đêm.

Đến khuya 6/11, bão số 13 (Kalmaegi) đã gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương ven biển, vùng hạ du phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và phía đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ).

Gió mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 12 kèm mưa lớn khiến hàng trăm ngôi nhà tốc mái, nhiều tuyến đường ngập sâu, cây xanh và trụ điện ngã đổ hàng loạt, mất an toàn giao thông và mất điện diện rộng.

Theo ghi nhận của chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk, phường Sông Cầu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Toàn bộ khu dân cư ven sông Tam Giang bị ngập sâu 1 - 1,5m. Chiều tối, triều cường tiếp tục dâng khiến bốn hộ dân ở tổ dân phố An Bình Đông bị cô lập, không thể ra ngoài. Một số hộ phải trèo lên nóc tủ chờ lực lượng chức năng tiếp cận.

Khách sạn, nhà trọ tan hoang khi bão số 13 quét qua - Ảnh: VTC News Khách sạn, nhà trọ tan hoang khi bão số 13 quét qua - Ảnh: VTC News

Rạng sáng 7/11 tại xã Tuy An Bắc, người dân cho biết thiệt hại phổ biến là tốc mái, cây đổ, giao thông chia cắt cục bộ. Theo người dân phản ánh trên VTV, sau khi cơn bão đi qua khoảng 10 phút chúng tôi ra kiểm tra ngay trong đêm 6/11 rạng sáng 7/11 thấy có khá nhiều nhà bị tốc mái, tôn rơi đầy đường, dây điện cột điện đổ ngã, cây đổ chắn ngang đường và nước ngập chia cắt giao thông qua lại.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại phường Quy Nhơn Nam, sau gần 6 tiếng đồng hồ bão số 13 quần thảo, hiện không còn cảnh gió rít liên hồi, mưa cũng đã ngớt. Tâm bão giờ đã ra khỏi phường Quy Nhơn, đang đi chệch lên phía Tây Tây Bắc, dịch chuyển về hướng Tây tỉnh Gia Lai.

Tỉnh Gia Lai đã ghi nhận có thiệt hại về người trong đêm nay. Cụ thể, 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương do nhà sập.

Vào chiều 6/11, có 3 người dân đã bị mất tích trên vùng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trước khi bão số 13 đổ bộ vào khu vực miền Trung.

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng Lý Sơn, một trong 3 người này có ý định tự tử. 2 người đã chèo thuyền thúng ra cứu. Sau khi cứu được thì cả 3 không thể vào bờ do sóng to, gió mạnh.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động tàu tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến 18h cùng ngày do thời tiết xấu, công tác cứu hộ phải tạm dừng.

Trang Anh