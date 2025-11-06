Bão số 13 sẽ đổ bộ vào mấy giờ tối nay? Thời gian gió bão mạnh, nguy hiểm nhất là khi nào?

Bão đi nhanh, sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta vào tối nay

Dự báo khoảng 20-22h tối nay (6/11), bão sẽ ở trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk với sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 17.

Hồi 11h sáng nay, bão duy trì cường độ mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17 và di chuyển nhanh với tốc độ hướng vào Quy Nhơn (Gia Lai).

Sức gió hiện tại cho thấy bão số 13 khi đổ bộ khả năng còn mạnh hơn bão Damrey 2017 và Molave năm 2020.

Dự báo thời gian gió bão mạnh nguy hiểm nhất khoảng từ 8h tối 6/11 đến 8h sáng 7/11. Sức gió này hoàn toàn có thể đánh chìm các loại tàu thuyền, giật sập nhà cấp 4, bật gốc cây to và xô vỡ cửa kính cường lực.

Do ảnh hưởng của bão số 13, đến 10h sáng nay, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại Dung Quất (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; tại Phù Cát (Gia Lai) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.

Cần lưu ý, vùng mây hoàn lưu bão rộng nê có thể gây dông, lốc và gió giật mạnh cho đất liền cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Trưa 6/11, bão số 13 đã tiến sát vùng biển từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk với sức gió cấp 15, giật cấp 17. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Ngay từ chiều nay, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, sóng biển cao 4-7m. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m; biển động dữ dội.

Khu vực ven biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Cụ thể, mực nước biển cao nhất tại Thuận An (1m), Sơn Trà (1,2m), Hội An (1,3m), Dung Quất (1,5m), Quy Nhơn (1,2m), Tuy Hoà (1,1m).

Nước dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Tâm bão đi qua khu vực phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai, phía bắc tỉnh Đắk Lắk

Do ảnh hưởng của bão, gió trên đất liền mạnh dần từ chiều nay. Khu vực từ nam TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai, phía bắc tỉnh Đắk Lắk), giật cấp 15-16.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến phía Bắc TP. Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ chiều tối 6/11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Đặc biệt, mưa lớn xảy ra từ chiều tối 6 đến hết ngày 7/11. Khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến TP. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).