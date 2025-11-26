Bão số 15 diễn biến rất khó lường

Vào 7 giờ sáng nay (26/11), tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong ngày và đêm nay (26/11), bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h sáng 27/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía bắc, tiếp tục mạnh lên cấp 10, giật cấp 13.

Trong ngày và đêm 27/11, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ chậm khoảng 5-10km và mạnh thêm. Đến 7h sáng 28/11, khi cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía tây bắc, bão mạnh khoảng cấp 11, giật cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 28/11, khi áp sát kinh tuyến 113, bão sẽ chịu tác động của nhiều yếu tố như áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5000m có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi. Diễn biến tiếp theo của bão số 15 sau thời gian này đang có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão số 15.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đưa ra 2 kịch bản có thể xảy ra với bão số 15.

Kịch bản có khả năng cao nhất hiện nay là bão đổi hướng bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai-Khánh Hòa khoảng 500km về phía đông) suy yếu dần thành vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung.

Với kịch bản này, đất liền ít khả năng hứng chịu gió bão nhưng mưa diện rộng có thể xảy ra từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng trong những ngày đầu tháng 12. Lượng mưa không lớn như đợt mưa cực đoan từ 16-21/11.

Một kịch bản khác cũng có khả năng xảy ra với xác suất thấp hơn nhưng xấu hơn là bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai -Khánh Hòa.

Theo kịch bản này, cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa, khoảng cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển hướng tây về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai-Khánh Hòa, giảm xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Với kịch bản này, vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29/11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Mưa lớn có thể bắt đầu từ ngày 29/11 đến 1/12/2025. Lượng mưa có thể từ 150-250mm.

Trước mắt do ảnh hưởng của bão, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, diễn biến bão còn rất phức tạp, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất để chủ động các phương án phòng chống, ứng phó.