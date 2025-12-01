Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão số 15 sắp đổi hướng di chuyển, hướng vào từ Gia Lai - Khánh Hoà

01-12-2025 - 08:33 AM | Xã hội

Bão số 15 ít di chuyển trong những giờ qua, dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp khi nằm trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 1-12, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10 và bão ít di chuyển.

Bão số 15 sắp đổi hướng di chuyển, hướng vào từ Gia Lai - Khánh Hoà- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 15 lúc 4 giờ ngày 1-12. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 2-12, vị trí tâm bão số 15 ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 170 km về phía Đông.

Bão suy yếu dần còn cấp 6, giật cấp 8; vùng nguy hiểm nằm từ 12,0 đến 15,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với khu vực biển phía Tây Bắc giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hoà.

Đến 4 giờ ngày 3-12, bão số 15 ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hoà và suy yếu thành vùng áp thấp với gió dưới cấp 6, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km mỗi giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 4-6 m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về thời tiết trên đất liền, từ đêm 30-11 đến ngày 2-12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 2-12 khu vực các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét; các khu vực khác sáng và đêm trời lạnh.

Theo Thùy Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin quan trọng liên quan bảo hiểm xã hội, có hiệu lực ngay từ hôm nay

Thông tin quan trọng liên quan bảo hiểm xã hội, có hiệu lực ngay từ hôm nay Nổi bật

Từ "đế chế ảo" Mailisa, Ngân 98: Cảnh tỉnh sự thật phía sau ngành làm đẹp siêu lợi nhuận

Từ "đế chế ảo" Mailisa, Ngân 98: Cảnh tỉnh sự thật phía sau ngành làm đẹp siêu lợi nhuận Nổi bật

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Trung mưa lớn

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Trung mưa lớn

07:59 , 01/12/2025
Hàng triệu người tại TP.HCM được miễn phí BHYT 100%: Người dân có cần làm thủ tục đổi thẻ?

Hàng triệu người tại TP.HCM được miễn phí BHYT 100%: Người dân có cần làm thủ tục đổi thẻ?

07:36 , 01/12/2025
Đèo Mimosa thông tuyến trở lại

Đèo Mimosa thông tuyến trở lại

21:49 , 30/11/2025
Tạm giữ Bùi Thị Thanh Thúy sinh năm 1997

Tạm giữ Bùi Thị Thanh Thúy sinh năm 1997

21:38 , 30/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên