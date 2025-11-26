Biển Đông đón bão số 15 Koto giật cấp 14, hướng đi liên tục thay đổi
Sau khi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 15, bão Koto di chuyển chậm lại, liên tục đổi hướng, cường độ cực đại có thể mạnh cấp 11, giật cấp 14.
- 26-11-2025Miền Bắc rét khô, miền Trung hửng nắng trước khi bão ảnh hưởng
- 25-11-2025Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, 2-3 giờ tới đi vào Biển Đông
- 25-11-2025Hai kịch bản của bão số 15
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đêm qua, bão Koto đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trên khu vực biển này trong năm 2025.
Lúc 4h ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 Koto ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.
Dự báo đến 4h ngày 27/11, vị trí tâm bão số 15 Koto trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc, đổi hướng Tây Tây Bắc và di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi được 15-20km, khả năng mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13.
Lúc 4h ngày 28/11, bão số 15 Koto trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Bắc Tây Bắc, bão đổi hướng Tây Tây Nam, di chuyển chậm với tốc độ 5-10km/h, có thể mạnh thêm, cường độ cấp 11, giật cấp 14. Theo dự báo đến thời điểm hiện tại, đây là cường độ cực đại của cơn bão này.
Khoảng 4h ngày 29/11, bão số 15 Koto , trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Tây Tây Bắc, tiếp tục đổi hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 15 Koto đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.
Tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động rất mạnh.
Khoảng ngày 27-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.
VTC News