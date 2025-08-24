Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bão số 5 đã thành cuồng phong, hàng loạt tỉnh sắp mưa rất lớn

24-08-2025 - 16:35 PM | Xã hội

Bão số 5 đã mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16 với sức gió mạnh nhất 118-149km/h - đây là cấp bão cuồng phong.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 24/8, bão số 5 đã mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16 với sức gió mạnh nhất 118-149km/giờ. Đây là cấp bão rất mạnh, cấp bão cuồng phong. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Bão số 5 đã thành cuồng phong, hàng loạt tỉnh sắp mưa rất lớn- Ảnh 1.

Hình ảnh tâm bão nhìn từ vệ tinh (Ảnh: nchmf).

Bão số 5 được đánh giá là cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, cơ quan dự báo ở trong nước và quốc tế đều dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh, gây ra lượng mưa rất lớn trong khu vực hoàn lưu bão.

Theo dự báo, từ đêm 24-26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

 

Theo Duy Quang

