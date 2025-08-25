Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh mưa to, gió giật tung mái tôn, cây ngã

25-08-2025 - 15:41 PM | Xã hội

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu có gió mạnh giật từng hồi kèm theo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5.

Clip gió lớn giật tung mái tôn một nhà dân ở huyện Nghi Xuân cũ

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh mưa to, gió giật tung mái tôn, cây ngã- Ảnh 1.

Theo ghi nhận tại phường Nam Hồng Lĩnh, vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 25-8, mưa to, gió mạnh giật từng hồi

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh mưa to, gió giật tung mái tôn, cây ngã- Ảnh 2.

Nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực này bị ngập do nước rút không kịp

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh mưa to, gió giật tung mái tôn, cây ngã- Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường ở phường Nguyễn Du bị ngập sâu

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh mưa to, gió giật tung mái tôn, cây ngã- Ảnh 4.

Đường phố vắng người qua lại

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh mưa to, gió giật tung mái tôn, cây ngã- Ảnh 5.

Dù bão chưa vào nhưng gió mạnh đã làm tốc mái 1 trường học ở huyện Cẩm Xuyên cũ

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh mưa to, gió giật tung mái tôn, cây ngã- Ảnh 6.

Một chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng do kính rơi trúng

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh mưa to, gió giật tung mái tôn, cây ngã- Ảnh 7.

Cây cối gãy...

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh mưa to, gió giật tung mái tôn, cây ngã- Ảnh 8.

đỗ...

Clip gió giật sập mái tôn sân pickleball ở Hà Tĩnh

Theo Vĩnh Gia

Người lao động

Từ Khóa:
Bão số 5 (Kajiki)

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM để nhận nhiệm vụ mới

Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM để nhận nhiệm vụ mới Nổi bật

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nổi bật

KHẨN CẤP ứng phó BÃO SỐ 5: Cấm toàn bộ phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam; hạn chế đi trên Quốc lộ 1; người dân không ra đường

KHẨN CẤP ứng phó BÃO SỐ 5: Cấm toàn bộ phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam; hạn chế đi trên Quốc lộ 1; người dân không ra đường

15:33 , 25/08/2025
Ông Nguyễn Văn Nên: Được phục vụ nhân dân là một cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi!

Ông Nguyễn Văn Nên: Được phục vụ nhân dân là một cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi!

14:50 , 25/08/2025
"Gã khổng lồ" dài gần 20 m, chịu tải hơn 72 tấn xuất hiện tại Tổng hợp luyện diễu binh 2/9 có gì đặc biệt?

"Gã khổng lồ" dài gần 20 m, chịu tải hơn 72 tấn xuất hiện tại Tổng hợp luyện diễu binh 2/9 có gì đặc biệt?

14:50 , 25/08/2025
Bão số 5 bất ngờ di chuyển chậm lại, thời gian quần thảo trên đất liền kéo dài

Bão số 5 bất ngờ di chuyển chậm lại, thời gian quần thảo trên đất liền kéo dài

14:49 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên