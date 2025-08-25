Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh mưa to, gió giật tung mái tôn, cây ngã
25-08-2025 - 15:41 PM |
Xã hội
Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu có gió mạnh giật từng hồi kèm theo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5.
Clip gió lớn giật tung mái tôn một nhà dân ở huyện Nghi Xuân cũ
Clip gió giật sập mái tôn sân pickleball ở Hà Tĩnh
Theo Vĩnh Gia
Người lao động
Theo Người lao động
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://nld.com.vn/bao-so-5-kajiki-ha-tinh-mua-to-gio-giat-tung-mai-ton-cay-nga-196250825140232864.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM