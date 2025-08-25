Bão số 5 tăng vọt, giật cấp 17, đang tiến thẳng vào nước ta

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 22h ngày 24/8, tâm bão cách Nghệ An ~330km, Hà Tĩnh ~310km về phía Đông Đông Nam, Bắc Quảng Trị ~270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: cấp 14 (150–166km/h), giật cấp 17. Di chuyển hướng Tây 15–20 km/h,

Như vậy, chỉ trong 2 ngày bão đã mạnh thêm 7 cấp và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí và đường đi của bão số 5 vào lúc 22h ngày 24/8 (Ảnh: nchmf).

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 5 là một cơn bão rất mạnh, cường độ bão khi ảnh hưởng có thể tương đương với cơn bão số 3 Yagi năm 2024 và mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017.

Khi bão tiệm cận bờ cường độ có khả năng đạt cấp 13-14, đạt cấp 16, khu vực đất liền ven biển có gió mạnh cấp 12-13, thậm chí có thể có cấp 14, giật cấp 16. Dự báo khoảng trưa và chiều mai tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ gần sáng 25/8, các tỉnh từ Thanh Hóa – Quảng Trị gió cấp 8–11, giật 12–14; riêng Nam Thanh Hóa – Hà Tĩnh cấp 12–14, giật 15–16. Ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình: gió cấp 6–8, giật 9–10.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa – Huế: lượng mưa phổ biến 100–150 mm, có nơi trên 250 mm.

Khu vực Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị: mưa rất lớn 200–400 mm, cục bộ trên 700 mm, nguy cơ xuất hiện mưa cực lớn >200 mm trong 3 giờ.

Khu vực Hà Nội: có mưa vừa đến mưa to, kèm dông trong các ngày 24–26/8. Đà Nẵng: mưa và dông trong đêm 24–25/8. TP.HCM: mưa rào, dông chiều và tối trong các ngày 24–26/8.