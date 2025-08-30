Bão số 6 đã đổ bộ vào đất liền nước ta, nhiều nơi bắt đầu mưa to đến rất to
Chiều nay (30/8), sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 16h chiều nay (30/8), sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh – Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hiện nhiều trạm ghi nhận gió mạnh: Bạch Long Vĩ cấp 7, giật 9; Cô Tô cấp 7, giật 8; Hòn Ngư cấp 6, giật 9, sóng cao 2,5m; Cồn Cỏ cấp 6, giật 8; Đô Lương (Nghệ An) giật 10; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 6, giật 7; nhiều nơi khác gió giật cấp 7.
Các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to, nơi mưa rất to trên 200mm.
Trên vùng biển Thanh Hóa – Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió cấp 6–7, gần tâm bão cấp 8, giật 10; sóng 2,0–4,0m, gần tâm bão 3,0–5,0m, biển động mạnh. Bắc vịnh Bắc Bộ gió cấp 6–7, giật 9; sóng 2,0–4,0m.
Trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Tri có mạnh cấp 6, giật cấp 7–8.
Dự báo, từ chiều nay đến hết ngày 31/8, các khu vực từ Thanh Hóa – Quảng Trị mưa to đến rất to, 100–220mm, có nơi >400mm. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ mưa 50–120mm, có nơi >250mm.
