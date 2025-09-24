Bão số 9 Ragasa giật trên cấp 17 tiến gần đất liền: Hà Nội sẽ mưa to gió lớn ở đâu, cấp độ thế nào?
Dự báo bão số 9 Ragasa sẽ ảnh hưởng tới Hà Nội.
Sau gần một ngày đi vào Biển Đông, bão số 9 Ragasa đã giảm hơn 1 cấp. Lúc 19h ngày 23/9, tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 Ragasa trên đất liền ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.
Từ tối và đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.
Trên đất liền, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.
Dự báo ảnh hưởng của bão số 9 tại khu vực Hà Nội:
Gió mạnh: Ngày 25/9, gió tăng dần cấp 4-5.
Mưa lớn: Từ 25-26/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và dông.
Phía Bắc thành phố: 70-130mm, có nơi trên 200mm.
Trung tâm, phía Tây và Nam: 80-150mm, có nơi trên 250mm.
Tác động tiềm ẩn: Ngập úng tại khu dân cư, vùng trũng thấp, ách tắc giao thông. Nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh gây gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, công trình. Khả năng sạt lở đất tại khu vực đồi núi, địa hình dốc.
Đời sống và pháp luật