Bảo vệ trường tiểu học ở Hải Phòng tổ chức ‘bay lắc’ ngay nơi làm việc

Tối 8/11, thông tin từ VKSND TP Hải Phòng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện, xử lý vụ việc nhân viên bảo vệ của một trường tiểu học thuộc phường Hòa Bình có hành vi tổ chức và cùng người khác sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng bảo vệ nhà trường.

Kết quả điều tra xác định, tối 20/9, Trần Văn C. (SN 1983, bảo vệ của một trường tiểu học) rủ Vũ Văn H. (sinh năm 1987) góp tiền để mua ma túy về sử dụng ngay tại phòng bảo vệ của trường.

Số tang vật ma túy bị thu giữ tại phòng bảo vệ một trường Tiểu học trên địa bàn phường Hòa Bình, TP Hải Phòng. (Ảnh: Viện KSND TP Hải Phòng)

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng, chất bột thu giữ được tại hiện trường là ma túy loại Ketamine và các viên nén màu xanh, đỏ là ma túy loại MDMA (thuốc lắc). Kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu của Trần Văn C. và Vũ Văn H. đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ hành vi của Trần Văn C. là người chủ động liên hệ mua ma túy, rủ H. cùng sử dụng và lựa chọn phòng bảo vệ của trường học làm nơi tổ chức "bay lắc", sử dụng trái phép chất ma túy. Trong lúc cả hai đang “phê pha”, để lại nhiều tang vật tại hiện trường thì bị lực lượng công an phát hiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn C. và Vũ Văn H. để điều tra tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

VKSND Khu vực 1 - TP Hải Phòng đã xem xét hồ sơ, phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên.