‘Bão xe điện’ đến thật rồi: Doanh số EV ở quốc gia này vừa lần đầu vượt xe xăng, lượng bàn giao 1 tháng bằng toàn bộ thị trường ô tô Việt Nam bán 2 năm

Số liệu sơ bộ cho thấy, lần đầu tiên doanh số bán xe năng lượng mới (NEV) đã vượt qua xe sử dụng động cơ đốt trong tại Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc chỉ ghi nhận thành tích này trong 2 tuần của tháng 4 nhưng chưa bao giờ đạt được trong 1 tháng trọn vẹn.

Theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Ô tô Trung Quốc, doanh số xe năng lượng mới tại nước này vào tháng 7 đạt 897.000 xe. Con số này ghi nhận mức tăng 37% so với cùng kỳ và 3% so với tháng 6. Trong khi đó, tổng doanh số xe du lịch tại quốc gia này trong tháng 7 là 1,729 triệu xe, giảm 2% so với cùng kỳ.

Điều này cũng đồng nghĩa doanh số xe sử dụng năng lượng mới đã chiếm 50,84% thị phần ô tô nước này trong tháng 7.

Hồi tháng 3, Wang Chuanfu, CEO của BYD dự đoán xe NEV sẽ đạt 50% thị phần trong vòng 3 tháng từ thời điểm đó. Có vẻ như dự đoán của Wang đã đúng nhưng chậm hơn khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sẽ còn nhiều việc phải làm để doanh số xe năng lượng mới đạt hoặc vượt con số 50% cho cả một năm.

Economist Intelligence Unit từng dự đoán mục tiêu này sẽ không đạt được cho đến năm 2028 và Hiệp hội Ô tô Trung Quốc chỉ dự đoán tỷ lệ xe điện đạt 40% vào năm 2024.

Tỷ lệ xe năng lượng mới trên tổng số ô tô bán ra tại Trung Quốc hiện đạt 43,1%. Tổng doanh số ô tô tại quốc gia này trong 7 tháng đầu năm đạt 11,568 triệu xe, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong số này, doanh số xe năng lượng mới đạt 4,991 triệu xe, tăng 34%.

Từ những con số này, có thể thấy không chỉ doanh số xe năng lượng mới tăng mạnh mà doanh số xe ICE cũng giảm mạnh. Xe NEV được định nghĩa bao gồm cả xe thuần điện chạy pin (BEV), xe hybrid và xe plug-in hybrid. Ngoài ra, Trung Quốc còn sử dụng 1 thuật ngữ là xe EREV, là loại xe sử dụng động cơ xăng đóng vai trò là máy phát điện.

Với doanh số đạt 897.000 xe NEV trong tháng 7, chỉ riêng dòng xe này đã gấp hơn 2 lần doanh số toàn bộ thị trường ô tô Việt Nam trong 2 năm 2022-2023. Trong đó, năm 2022 chính là thời điểm thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận doanh số kỷ lục đạt 508.547 xe, còn doanh số năm 2023 đạt 368.479 xe (tổng 2 năm đạt hơn 877.000 xe).

Nguồn: CNC