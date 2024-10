Bão Yagi càn quét sức khỏe tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, nhiều “ông lớn” báo lỗ

Bảo hiểm Agribank (ABIC) lỗ trước thuế 20,1 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức lãi 71,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. 9 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 162,8 tỷ đồng, giảm gần 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính dẫn đến khoản lỗ trong quý 3 của ABIC là do thiệt hại từ cơn bão số 3 (Yagi). Đặc biệt, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty giảm tới 57% so với cùng kỳ năm trước, còn 73,1 tỷ đồng.

Điều này xảy ra trong bối cảnh chi phí bồi thường bảo hiểm tăng vọt lên 294 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của ABIC, chi phí bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại của công ty đã tăng mạnh do ảnh hưởng từ cơn bão Yagi.

Tại tọa đàm “Bảo hiểm - Giải pháp phòng ngừa rủi ro và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, ông Nguyễn Hồng Phong, Bảo hiểm Agribank (ABIC) cho biết, đến thời điểm này, Công ty ghi nhận gần 600 vụ tổn thất trên diện rộng của khách hàng với số tiền dự kiến bồi thường gần 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ABIC ghi nhận bồi thường thiệt hại lớn như vậy do hậu quả từ thiên tai.

Ngoài ABIC, một doanh nghiệp bảo hiểm khác cũng báo lỗ trong kỳ báo cáo tài chính quý III/2024 là Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI) . Doanh nghiệp này ghi nhận khoản lỗ trước thuế 44,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty từng lãi 7,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, AIC lỗ 20,6 tỷ đồng, trong khi từng lãi 16,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía AIC, nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ trong quý III là do ảnh hưởng từ bão Yagi khiến cho tổng chi phí bồi thường tăng mạnh, tác động đến lợi nhuận của công ty. Doanh nghiệp này ghi nhận, 100% tổn thất xe cơ giới sau bão Yagi tại công ty đã được xử lý. Ước tính số tiền tạm ứng và bảo lãnh là hơn 11 tỷ đồng.

Không lỗ trong kỳ báo cáo tài chính quý III/2024, tuy nhiên, Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội cũng ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý III/2024, doanh nghiệp này đạt lợi nhuận trước thuế 30,8 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận của công ty giảm 3,3% so với cùng kỳ xuống 207,4 tỷđồng, tương ứng thực hiện 47,1% kế hoạch cả năm. Công ty này ước tính chi trả bồi thường cho khách hàng bị bão số 3 lên khoảng 230 tỷ đồng.

Cơn bão số 3 (Yagi) đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của ngành bảo hiểm nói chung. Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, tính đến chiều ngày 16/10/2024, ước tính thiệt hại do bão Yagi được bảo hiểm lên tới 12.811 tỷ đồng.

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhấn mạnh, nhìn vào số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng bồ thường thiệt hại do bão Yagi, đại dịch Covid-19 có thể thấy, nếu doanh nghiệp, người dân không tham gia bảo hiểm, chắc chắn sẽ mất trắng. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của bảo hiểm giúp hạn chế thiệt hại do những rủi ro như cháy nổ, lụt lội, bão hoặc động đất, trộm cắp, tai nạn khi đi du lịch… gây ra.

Tuy vậy, nhìn vào tỷ lệ tham gia bảo hiểm cũng cho thấy, tỷ lệ tham gia bảo hiểm là rất nhỏ. Việt Nam đang nằm trong nhóm thấp của các nước về tỷ lệ bảo hiểm.