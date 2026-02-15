Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn

15-02-2026 - 09:03 AM | Thị trường

Liên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng

Ngày 15-2, tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết trên cơ sở kiểm sát chặt chẽ tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 17 bị can trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng giả mà Công an tỉnh Thanh Hóa mới triệt phá.

Số thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá

Theo VKSND tỉnh Thanh Hóa, đây đều là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt xóa 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thuốc giả quy mô đặc biệt lớn lên tới hàng trăm tỉ đồng và đã ra quyết định khởi tố 26 người về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm chức năng (trong đó có 2.920 hộp thuốc, thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc, thực phẩm các loại bán thành phẩm); thu giữ 1.120 kg viên nén (khoảng hơn 2,5 triệu viên nén các loại) là nguyên liệu gia công; hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác các loại; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác...

Các đối tượng trong đường dây sản xuât thuốc giả, thực phẩm chức năng tại cơ quan công an

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với số lượng phụ gia như trên, nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu được số tiền khoảng 150 tỉ đồng.

Bước đầu xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, đường dây sản xuất đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Phát hiện 200.000 hộp sản phẩm giả trị ung thư được tiêu thụ trong 3 năm - cơ quan Công an vào cuộc bắt giữ 10 đối tượng

Theo Tuấn Minh

Người lao động

