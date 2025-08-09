Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt 2 anh em Đào Duy Hổ và Đào Duy Gấu

09-08-2025 - 11:34 AM | Xã hội

Sau khi nghỉ việc, không có tiền tiêu xài nên 2 anh em Đào Duy Hổ và Đào Duy Gấu nảy sinh ý định rủ nhau đi tìm tài sản của người dân để trộm cắp.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 9/8 cho biết lực lượng Công an phường Bình Phước đã quyết liệt truy xét, truy bắt, 02 đối tượng trộm cắp 14 chiếc điện thoại.

Theo đó, ngày 6/8, Công an phường Bình Phước đã tiếp nhận 2 đối tượng Đào Duy Hổ (17 tuổi) và Đào Duy Gấu (16 tuổi), thường trú xã Xa Ly, tỉnh Quảng Ngãi (tạm trú tại phường Bình Phước) thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục xác minh theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ ban đầu, 2 anh em Đào Duy Hổ và Đào Duy Gấu làm công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Xoài III. Sau khi nghỉ việc, không có tiền tiêu xài nên cả 2 nảy sinh ý định rủ nhau đi tìm tài sản của người dân để trộm cắp.

Khoảng 1h00’ ngày 6/8/2025, khi thấy tiệm mua bán điện thoại "Nam Mobile" khoá cửa nhưng không có người bên trong, Hổ và Gấu dùng 3 thanh sắt bẻ khoá, đột nhập vào trong tiệm lấy trộm 14 chiếc điện thoại di động các loại mang về phòng trọ cất giấu.

Bắt 2 anh em Đào Duy Hổ và Đào Duy Gấu- Ảnh 1.

Hổ và Gấu cùng tang vật vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Đến khoảng 9h00’ cùng ngày, Hổ và Gấu đem 2 điện thoại đến bán cho một cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường Bình Phước được 3.300.000 đồng chia nhau tiêu xài. Sau đó, 2 đối tượng tiếp tục đi tìm nơi tiêu thụ số điện thoại còn lại và biết thông tin lực lượng Công an đang điều tra truy xét, khó có thể trốn thoát nên Hổ và Gấu đã đến Công an phường Bình Phước đầu thú và khai báo về hành vi phạm tội của mình để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Qua khai nhận ban đầu của các đối tượng, lực lượng Công an phường Bình Phước đã tiến hành thu hồi 2 chiếc điện thoại đã bán và 12 chiếc điện thoại tang vật chưa kịp tiêu thụ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

