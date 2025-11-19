Bắt bà trùm cho vay nặng lãi hơn 338 tỷ đồng ở Hải Phòng

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Phạm Thị Bích Phượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.

"Trùm" cho vay nặng lãi Phạm Thị Bích Phượng. (Ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 24/7/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Huy Cường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ), TP Hải Phòng.

Ngày 25/8/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, ở 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.

Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo. (Ảnh: Công an cung cấp)

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định: Do trước đây công tác trong ngành ngân hàng nên Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, ở số 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) quen biết nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn để đáo nợ ngân hàng.

Thảo được Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, ở 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) trao đổi, thỏa thuận về việc cho khách vay tiền để lấy lãi, trong đó nguồn tiền cho vay là của Phượng và một số đối tượng khác, còn Thảo sẽ giới thiệu, làm các thủ tục để đảm bảo việc trả nợ của khách hàng.

Lợi dụng việc khách hàng đang trong tình trạng khó khăn, nhu cầu vay vốn cấp bách, các đối tượng đã ép buộc phải ký kết thỏa thuận về lãi suất cao gấp hàng vài chục lần so với lãi suất Ngân hàng. Số tiền lãi thu được các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước.

Từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm của Thảo, Phượng, Thanh đã cho Trần Huy Cường - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên - và nhiều khách hàng khác vay hơn 338,7 tỷ đồng với lãi suất cao, dao động từ 2.000 đồng- 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 73 - 146%/năm).

Tổng số tiền Thảo và các đối tượng thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng trên là hơn 10,7 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan.