Bắt Bùi Văn Hùng sinh năm 1994

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, thực hiện Mệnh lệnh số 01 và Kế hoạch 285 của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm, ngày 18/9, cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 5 đối tượng liên quan đến mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy…

Cụ thể, vào khoảng 22h cùng ngày, Công an xã Ngọc Trạo đã phát hiện Bùi Văn Hùng (sinh năm 1994) trú tại thôn Thành Minh, xã Ngọc Trạo có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua test nhanh, Bùi Văn Hùng có kết quả dương tính với chất ma tuý loại heroin.

Công an xã Ngọc Trạo bắt giữ Bùi Văn Hùng và Bùi Văn Hiền (Ảnh: Công an Thanh Hoá).

Điều tra mở rộng, Công an xã Ngọc Trạo nhanh chóng điều tra làm rõ Bùi Văn Hùng đã cùng Bùi Văn Hiền (sinh năm 1989) trú tại thôn Thành Sơn, xã Ngọc Trạo vừa tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu vực ruộng lúa thuộc thôn Eo Bàn.

Các đối tượng Đỗ Xuân Thoả và Bùi Văn Quyền bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hoá).

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an xã Ngọc Trạo đã làm rõ và triệu tập đối tượng Bùi Văn Chiến (sinh năm 1999) trú tại thôn Eo Bàn, xã Ngọc Trạo lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Chiến đã xin đầu thú và khai nhận chính là người đã bán ma túy cho Bùi Văn Hùng và Bùi Văn Hiền vào trưa 17/9.

Cũng trong đêm 18/9, khoảng 23h, Tổ tuần tra tiếp tục phát hiện bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Đỗ Xuân Thoả (sinh năm 1993) và Bùi Văn Quyền (sinh năm 1995) cùng trú tại thôn Thành Du, xã Ngọc Trạo về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.