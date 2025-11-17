Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Kim Cương Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hùng Mạnh.

Công an tỉnh Lào Cai chiều 17/11 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 01 đối tượng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã bắt tạm giam đối với Phạm Khắc Phương (SN 1966, trú tổ 31, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, nguyên Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai - hiện đã nghỉ hưu); Vũ Tuấn Anh (SN 1991, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai - Cốc San); Nguyễn Thu Hà (SN 1993, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cán bộ UBND phường Cam Đường).

Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Kim Cương (SN 1980, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hùng Mạnh).

Bắt cán bộ phường Nguyễn Thu Hà và 2 người khác- Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: CA Lào Cai

Quá trình điều tra xác định, hệ thống lan can đá thuộc Dự án Cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Hồng thuộc địa phận phường Cốc Lếu, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai (trước sáp nhập) làm sai thiết kế, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vi phạm quy định về xây dựng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 16/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng gồm Phạm Khắc Phương, Vũ Tuấn Anh, Cao Kim Cương; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 01 đối tượng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Nguyễn Thu Hà.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt cán bộ phường Nguyễn Thu Hà và 2 người khác- Ảnh 2.

Công an tỉnh Lào Cai công bố Quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng - Ảnh: CA Lào Cai

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

