Bắt CEO Đậu Thế Anh

23-10-2025 - 12:57 PM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” và khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh.

Theo thông tin từ VNExpress, ngày 23/10, ông Đậu Thế Anh cùng Nguyễn Duy Quốc Hùng (nhân viên Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu) bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Gây ô nhiễm môi trường. Với vai trò đồng phạm, nhân viên khác là Trịnh Ngọc Hiệp được tại ngoại hầu tra.

Trước đó, ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” và khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu) cùng hai nhân viên là Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp.

Các quyết định trên được ban hành sau quá trình xác minh, điều tra từ phản ánh của báo chí liên quan đến quá trình thi công Dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư, gây ô nhiễm môi trường.

3 đối tượng bị khởi tố

Kết quả điều tra ban đầu xác định Đậu Thế Anh, với vai trò Tổng giám đốc Công ty, đã trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt, quản lý việc mua và tiếp nhận hơn 15.062 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400 m² tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc sử dụng chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Báo PLO cũng thông tin: Theo điều tra, Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp là những người tham gia kiểm tra, kiểm đếm vật liệu đầu vào và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy công trình, góp phần giúp sức cho hành vi vi phạm của lãnh đạo doanh nghiệp.

Anh, Hùng và Hiệp hiện đang bị điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: CA

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đậu Thế Anh và Nguyễn Duy Quốc Hùng, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Ngọc Hiệp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can, đồng thời mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, hành vi đổ chất thải xây dựng trái phép không chỉ vi phạm quy định về bảo vệ môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ biến dạng địa hình, gây ô nhiễm nước biển và ảnh hưởng đến sinh cảnh ven bờ.

Công an TP.HCM khuyến cáo các doanh nghiệp khi triển khai dự án có yếu tố lấn biển phải tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường, chỉ được thi công khi có đầy đủ giấy phép và báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, nhằm bảo đảm phát triển bền vững và không làm tổn hại hệ sinh thái tự nhiên.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

